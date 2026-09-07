Xiaomi stellt das weltweit erste Xiaomi 18 Fold Smartphone mit Xring O3 Chip und LPDDR6 Speicher vor

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Xiaomi stellt das weltweit erste Xiaomi 18 Fold Smartphone mit Xring O3 Chip und LPDDR6 Speicher vor

Xiaomi hat einen bedeutenden Schritt auf dem Mobilfunkmarkt vollzogen und offiziell sein neues Flaggschiff-Gerät, das faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold, vorgestellt. Laut Ixbt.com ist dieses Gadget das weltweit erste Gerät, das auf dem speziell entwickelten Einkristall-System Xring O3 basiert und durch hohe Leistung sowie fortschrittliche Funktionen besticht. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der Hauptmerkmale des neuen Geräts ist das neue Bildschirm-Designformat. Das externe Display hat eine Diagonale von 5,38 Zoll, während der interne faltbare Bildschirm 7,58 Zoll misst. Das Seitenverhältnis der Displays ist an ein Standard-Papierformat angelehnt, was den Lesevorgang und das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Anwendungen erheblich erleichtert.

Display-Technologien und schlankes Gehäuse

Das Gehäuse ist derzeit eines der dünnsten unter den faltbaren Smartphones und misst im geöffneten Zustand nur 5,02 mm und im zusammengeklappten Zustand 10,68 mm. Beide OLED LTPO-Panels unterstützen eine adaptive Bildwiederholrate von 1–120 Hz, und ihre Spitzenhelligkeit erreicht 4000 nit. Zur Gewährleistung der strukturellen Integrität kommen ein Dragon Bone-Scharnier der neuen Generation, ein Aluminiumrahmen, Dragon Crystal Glass 3.0 und eine zweischichtige UTG-Glasabdeckung für den inneren Bildschirm zum Einsatz.

Nach Angaben des Herstellers ist dank des neuen Xring O3-Prozessors die Multi-Threaded-CPU-Leistung um 60 % und die Grafikleistung um 85 % gestiegen. Gleichzeitig wurde der Energieverbrauch deutlich gesenkt. Die NPU-Leistung für AI-Aufgaben erreicht 200 TOPS, was es ermöglicht, bis zu sechs Fenster gleichzeitig auf dem großen Bildschirm anzuzeigen.

Kamera und Preisgestaltung

Die fotografischen Fähigkeiten des Geräts basieren auf einem fortschrittlichen Kamerasystem, das in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Der Hauptsensor bietet eine Auflösung von 200 MP, begleitet von einem 3,5-fach optischen Zoom mit einem 50 MP Periskop-Modul sowie einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera. Der 6000 mAh Akku sorgt für eine lange Laufzeit und unterstützt 67 W kabelgebundenes sowie 50 W kabelloses Laden.

Die Marktpreise variieren je nach Speicherkonfiguration:

  • 12/256 GB Version — 1635 Dollar
  • 12/512 GB Version — 1785 Dollar
  • 16/512 GB Version — 1935 Dollar
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 Version — 2230 Dollar
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 Dollar
Es wurde bekannt gegeben, dass die Ceramic Special Edition als Spitzenmodell in einer limitierten Auflage von nur 1500 Stück produziert wird.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartphoneXring O3LPDDR6
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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