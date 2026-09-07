Der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) hat von der FIFA offizielle Antworten zur umstrittenen Aufhebung der Sperre von Folarin Balogun gefordert und angekündigt, die Wiederwahl von Gianni Infantino nicht zu unterstützen. Der Streit entstand vor dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen den USA und Belgien und löste in der internationalen Sportgemeinschaft heftige Kritik aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut BBC durfte der Stürmer der US-Nationalmannschaft, Folarin Balogun, trotz einer Roten Karte im vorangegangenen Spiel gegen Belgien antreten. Die FIFA entschied, die einmonatige Sperre des Spielers für ein Jahr auszusetzen, was zu Unklarheiten bezüglich der Turnierregeln führte. Obwohl die Belgier das Spiel schließlich mit 4:1 gewannen und die Gastgeber aus dem Turnier warfen, stieß dieser Regelverstoß auf scharfe Kritik seitens der Union of European Football Associations (UEFA) und der RBFA.

Transparenz und Probleme bei der Führung

Nach der Entscheidung kam es hinter den Kulissen zu erheblichem Unmut. Die belgische Seite forderte die FIFA offiziell auf, die genauen Gründe für die Entscheidung darzulegen und zu erläutern, wie solche Fälle künftig geregelt werden sollen. RBFA-Präsident Pascal van Damme äußerte offen seine Unzufriedenheit über die mangelnde Kommunikation des Weltfußballverbandes.

„Zwei Monate sind seit den Ereignissen vergangen, aber unsere Fragen bleiben unbeantwortet“, zitiert die BBC Van Damme. „Angesichts der Bedeutung von Transparenz für alle Beteiligten fordern wir die notwendigen Erklärungen. Wir möchten auch untersuchen, wie die bestehenden Prozesse verbessert werden können, um sicherzustellen, dass solche Fälle in Zukunft fair und konsistent behandelt werden.“

Historische Ausnahme und politische Einmischung

Die Aufhebung der Sperre von Folarin Balogun gilt als eines der seltensten Ereignisse in der Fußballgeschichte. Von den 189 Roten Karten in der Geschichte der Weltmeisterschaften konnten nur Garrincha aus Brasilien im Jahr 1962 und nun Folarin Balogun einer anschließenden Spielsperre entgehen. Während eines Turniers wurde die Sperre keines anderen Spielers aufgehoben.

Das Ausmaß des Konflikts wurde durch Berichte vergrößert, wonach US-Präsident Donald Trump und Beamte des Weißen Hauses direkt interveniert und Druck auf die FIFA ausgeübt hätten. Trotz des weit verbreiteten Missfallens handelte die FIFA auf der Grundlage von Artikel 27 ihres Disziplinarreglements, der dem Verband das Recht einräumt, Disziplinarmaßnahmen teilweise oder vollständig auszusetzen.

Die RBFA und die UEFA bekräftigten gemeinsam mit anderen Konföderationen ihr Eintreten für Transparenz, eine starke Führung und klare Prozesse bei der Entscheidungsfindung. Vor dem Hintergrund dieser Situation wirkt sich die Entscheidung der belgischen Fußballführung, die künftige Amtszeit von Gianni Infantino nicht zu unterstützen, jedoch auch auf die politischen Beziehungen in der internationalen Fußballwelt aus.