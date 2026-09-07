Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappé betonte, dass es nur natürlich sei, nach seinen historischen Leistungen bei der Sommer-Weltmeisterschaft als einer der Hauptanwärter auf den Ballon d'Or genannt zu werden. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter gab der Kapitän der französischen Nationalmannschaft zu, dass das Spielen für den Madrider Verein Diskussionen über individuelle Auszeichnungen unvermeidlich mache. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com erklärte der 27-jährige Spieler, dass er keine Angst vor hohen Zielen habe und der Möglichkeit, die prestigeträchtige Auszeichnung zum ersten Mal zu gewinnen, positiv gegenüberstehe. Obwohl Frankreich bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz belegte, erzielte Mbappé 10 Tore, gewann den Goldenen Schuh und wurde zum besten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Historische Ergebnisse und persönliche Ambitionen

Dieser Rekord brachte die Gesamtzahl der Tore des französischen Stürmers bei Weltmeisterschaften auf 22, und die Öffentlichkeit bewertet seine Chancen in den Debatten hoch ein. Laut Kylian Mbappé hat er diesen Sommer im wichtigsten Sportereignis Geschichte geschrieben, und dieses Jahr sei günstig für eine individuelle Auszeichnung.

"Natürlich habe ich diesen Sommer Geschichte geschrieben, aber es ist noch viel Zeit, und die Leute können frei für den Spieler stimmen, den sie für würdig halten", sagt der Stürmer. Seiner Meinung nach führt das Spielen für Real Madrid, den besten Verein der Welt, dazu, dass Fans und Öffentlichkeit ihn ständig mit individuellen Auszeichnungen in Verbindung bringen.

Mannschaftsleistung und Reaktion auf Kritik

Dennoch hatte Real Madrid einen etwas schwierigen Saisonstart, und Analysten diskutieren über das Gleichgewicht im Kader. Insbesondere werden Mbappé und Vinícius Júnior aufgrund ihrer Offensivbewegungen mit der Arbeitsrate von Ousmane Dembélé bei PSG oder dem Barcelona-Spieler Raphinha verglichen.

Als Reaktion auf diese Vergleiche gab der französische Spieler zu, dass es Aspekte gebe, die verbessert werden müssten, sagte aber, dass er Vergleiche mit anderen nicht möge. Mbappé betonte, dass seine Aufgaben sich von denen anderer unterschieden und er darauf abziele, sein Spiel intelligent zu verbessern.