Harry Kane überrascht über das Brechen des Rekords von Cristiano Ronaldo

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Harry Kane überrascht über das Brechen des Rekords von Cristiano Ronaldo

Bayern München-Stürmer Harry Kane hat zugegeben, dass es für ihn selbst unerwartet war, mit seiner Leistung in der letzten Saison den Rekord von Cristiano Ronaldo zu übertreffen. Der englische Kapitän gilt derzeit als einer der Hauptanwärter auf den prestigeträchtigen Ballon d'Or, der im Oktober verliehen wird. Sollte er gewinnen, wäre er der erste englische Spieler seit Michael Owen im Jahr 2001, dem dies gelingt. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit TNT Sports sprach Harry Kane über seinen Erfolg, in der vergangenen Saison insgesamt 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielt zu haben. Dieser Wert übertraf den Rekord von 69 Toren, den Cristiano Ronaldo in seiner besten Saison 2011/12 aufgestellt hatte. Aktuell liegt in dieser Liste nur noch Lionel Messis legendäre Saison mit 82 Toren vor ihm.

Eine Ära der Legenden und unglaubliche Zahlen

Laut dem Stürmer schienen die Statistiken von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo während ihrer Dominanz für normale Spieler unerreichbar. Kane erinnerte sich daran, wie er diese Legenden in seiner Jugend beobachtete und ihre Statistiken für fiktiv hielt.

„Ich bin damit aufgewachsen, Messi und Ronaldo dominieren zu sehen. Messi ist der einzige Spieler, der 82 Tore erzielt hat, während Ronaldo als Bestmarke 69 erreichte. Das waren Zahlen, die ich damals für verrückt oder unmöglich hielt. Schließlich sind sie die zwei größten Spieler unserer Zeit, vielleicht sogar der Geschichte. Deshalb ist es auch für mich überraschend, 73 Tore erzielt zu haben“, betonte der Bayern-Stürmer.

Inspiration durch Lionel Messi und Luka Modrić

Obwohl der mittlerweile 33-jährige Harry Kane sich der Endphase seiner Karriere nähert, beabsichtigt er, noch viele Jahre auf hohem Niveau zu spielen, genau wie die Veteranen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Luka Modrić. Der englische Torjäger merkte an, dass die Verlängerung der Karriere eines Fußballers stark von der Mentalität und dem Streben nach neuen Trophäen abhängt.

Laut ixbt.com erklärte der erfahrene Spieler, dass ihm die neuen Ziele, die er sich gesetzt hat, sowie der Wunsch, mit Bayern und der Nationalmannschaft große Turniere zu gewinnen, enorme Motivation verleihen. Er fügte hinzu, dass der Prozess zur Bestimmung des Ballon d'Or-Gewinners nicht mehr in seiner Hand liege, sondern vollständig von den abstimmenden Experten abhänge.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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