Alle Teilnehmer des U-20 Asien-Pokals stehen fest

·3·Sport
Alle Teilnehmer des U-20 Asien-Pokals stehen fest

Alle 16 Teilnehmer für die Endrunde des AFC U-20 Asien-Pokals, der in China ausgetragen wird, stehen fest. Nach Abschluss der Qualifikationsspiele haben sich die stärksten Jugendnationalmannschaften des Kontinents für das entscheidende Turnier qualifiziert.

Unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullaev, die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan zeigte in Gruppe B absolute Dominanz und gewann alle drei Spiele. Unsere Vertreter besiegten die syrische Nationalmannschaft im letzten entscheidenden Spiel mit 3:0, sicherten sich den Gruppensieg und qualifizierten sich direkt für die Kontinentalmeisterschaft.

Folgende Nationalmannschaften werden in der Endrunde des Wettbewerbs antreten:

  • Gastgeber: China (automatisch qualifiziert)

  • Gruppensieger: Usbekistan, Südkorea, Nordkorea, Tadschikistan, Saudi-Arabien, Irak, Japan, Indonesien

  • Beste Gruppenzweite: Iran, Jordanien, Libanon, Indien, Oman, Thailand, Malaysia

Die Endrunde des U-20 Asien-Pokals findet vom 24. März bis zum 1. April 2027 in chinesischen Stadien statt.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Italiens U20-Frauennationalmannschaft feiert historischen Sieg bei der Jugend-WMItaliens U20-Frauennationalmannschaft feiert historischen Sieg bei der Jugend-WMHeute, 15:14Cristiano Ronaldos potenzielle Zukunft in Hollywood diskutiertCristiano Ronaldos potenzielle Zukunft in Hollywood diskutiertHeute, 13:53Tyson Fury gegen Anthony Joshua: Kampf steht kurz bevorTyson Fury gegen Anthony Joshua: Kampf steht kurz bevorHeute, 13:15Veteran-Torhüter Vozinha hält bei seinem Debüt in der chilenischen Liga die NullVeteran-Torhüter Vozinha hält bei seinem Debüt in der chilenischen Liga die NullHeute, 12:33„Page — ein völlig anderes Niveau!“: Bogdan Guskov analysiert die Niederlage von Nursulton Ruziboev„Page — ein völlig anderes Niveau!“: Bogdan Guskov analysiert die Niederlage von Nursulton RuziboevHeute, 12:24„Ohne Gold ist das eine Schande!“: Alarmstimmung im kasachischen Boxsport„Ohne Gold ist das eine Schande!“: Alarmstimmung im kasachischen BoxsportHeute, 12:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Ruziqul Berdiyev äußert sich nach dem 6:2-Kantersieg gegen Neftchi
Ruziqul Berdiyev äußert sich nach dem 6:2-Kantersieg gegen Neftchi
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab