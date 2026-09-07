Alle Teilnehmer des U-20 Asien-Pokals stehen fest

Alle 16 Teilnehmer für die Endrunde des AFC U-20 Asien-Pokals, der in China ausgetragen wird, stehen fest. Nach Abschluss der Qualifikationsspiele haben sich die stärksten Jugendnationalmannschaften des Kontinents für das entscheidende Turnier qualifiziert.

Unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullaev, die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan zeigte in Gruppe B absolute Dominanz und gewann alle drei Spiele. Unsere Vertreter besiegten die syrische Nationalmannschaft im letzten entscheidenden Spiel mit 3:0, sicherten sich den Gruppensieg und qualifizierten sich direkt für die Kontinentalmeisterschaft.

Folgende Nationalmannschaften werden in der Endrunde des Wettbewerbs antreten:

Gastgeber: China (automatisch qualifiziert)

Gruppensieger: Usbekistan, Südkorea, Nordkorea, Tadschikistan, Saudi-Arabien, Irak, Japan, Indonesien

Beste Gruppenzweite: Iran, Jordanien, Libanon, Indien, Oman, Thailand, Malaysia

Die Endrunde des U-20 Asien-Pokals findet vom 24. März bis zum 1. April 2027 in chinesischen Stadien statt.