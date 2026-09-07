Von Platz 19 auf das oberste Treppchen: 20-jähriger Antonelli sorgt in Monza für ein Wunder

Die dreizehnte Runde der Formel-1-Weltmeisterschaft, der Große Preis von Italien auf dem legendären Hochgeschwindigkeitskurs in Monza, endete mit einer historischen Sensation voller Dramatik. Der 20-jährige Mercedes-Hoffnungsträger Andrea Kimi Antonelli, der das Rennen fast vom Ende des Feldes auf Platz 19 begonnen hatte, überholte einen Konkurrenten nach dem anderen und stieg auf die oberste Stufe des Podiums. Dieser Sieg ist nicht nur ein Wendepunkt in der Karriere des jungen Piloten, sondern auch ein historisches Ereignis, auf das der italienische Motorsport 60 Jahre lang gewartet hat.

Von Platz 19 zum Sieg: Die italienische Sensation nach 60 Jahren

Das Rennen bleibt durch ein Comeback in Erinnerung, das Fans und Experten noch lange beschäftigen wird:

Ein unglaublicher Sprung: Nach einem verpatzten Qualifying von Platz 19 gestartet, sicherte sich Kimi Antonelli durch aggressives Tempo, fehlerfreie Taktik und kühle Überholmanöver die Führung.

60 Jahre historischer Rekord: Der 20-jährige Antonelli hat sich als erster einheimischer Fahrer seit 60 Jahren, der beim Großen Preis von Italien auf dem obersten Treppchen stand, mit goldenen Buchstaben in die Annalen des Motorsports eingetragen.

Standing Ovations: Tausende Zuschauer in Monza feierten den Sieg des jungen Helden mit Tränen und Jubelstürmen.

Mercedes-Doppelsieg und die Top 3

Das Team der „Silberpfeile“ demonstrierte auf der Strecke von Monza absolute Dominanz:

George Russell auf dem zweiten Platz: Der zweite Mercedes-Pilot, George Russell, überquerte die Ziellinie als Zweiter und sicherte dem deutschen Team einen „goldenen Doppelsieg“.

Verstappen in den Top 3: Red-Bull-Spitzenreiter Max Verstappen belegte in einem hart umkämpften Rennen den 3. Platz und sicherte sich einen Podiumsplatz.

Hinter McLaren und Hamilton: Die Top 5 wurden vom McLaren-Duo Lando Norris (4. Platz) und Oscar Piastri (5. Platz) komplettiert. Lewis Hamilton im Ferrari musste sich mit dem 6. Platz begnügen.

Monza-Tragödie: Der Ausfall von Charles Leclerc und das Pech der Stars

Schnelle Kurven und gefährliche Kollisionen warfen einige Favoriten aus dem Rennen:

Leclercs früher Ausfall: Am Ende der zweiten Runde verunfallte Ferrari-Pilot Charles Leclerc bei hoher Geschwindigkeit und konnte das Rennen vor heimischer Kulisse nicht fortsetzen.

Das Debakel von Aston Martin: Der erfahrene Fernando Alonso und sein Teamkollege Lance Stroll erreichten aufgrund technischer Probleme ebenfalls nicht das Ziel.

Das Gesamtergebnis des Großen Preises von Italien (Monza, 13. Lauf):

Das Kräfteverhältnis im Rennen verteilte sich wie folgt:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Platzierungen nach den Top 10: Gabriel Bortoleto (Audi — 11), Nico Hülkenberg (Audi — 12), Carlos Sainz (Williams — 13), Liam Lawson (Red Bull — 14), Oliver Bearman (Haas — 15), Esteban Ocon (Haas — 16), Alexander Albon (Williams — 17), Sergio Pérez (Cadillac — 18), Valtteri Bottas (Cadillac — 19).

Ausgeschieden: Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin).

Glauben Sie, dass der Sieg des 20-jährigen Kimi Antonelli von Startplatz 19 der Beginn einer neuen Ära in der Formel 1 ist oder nur ein glücklicher Zufall? Was war Ihrer Meinung nach der Grund für den schweren Fehler von Ferrari und Leclerc vor heimischem Publikum? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!