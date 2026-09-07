96 GB LPDDR5X LPCAMM2 Speichermodul für Laptops vorgestellt

Crystal Memory Technology hat offiziell ein innovatives LPDDR5X LPCAMM2 Arbeitsspeichermodul für moderne Laptops und tragbare Computer vorgestellt. Laut Ixbt.com bietet die Spitzenversion dieses fortschrittlichen Geräts eine Kapazität von 96 GB und erreicht Datentransferraten von bis zu 9600 MT/s. berichtet Ixbt.com.

Das neue Speicherformat besticht durch seine extrem kompakten Abmessungen. Der Hersteller gibt an, dass das Modul lediglich 78×23×3 mm misst, was den Einsatz selbst in dünnsten und leichtesten Laptops ermöglicht.

Technische Vorteile und Effizienz

Das vorgestellte LPCAMM2-Modul bietet gegenüber herkömmlichem DDR5 SO-DIMM-Speicher mehrere wesentliche Vorteile. Insbesondere ermöglicht die neue Lösung eine Reduzierung der für den Speicher benötigten Fläche auf dem Mainboard um etwa 60 Prozent.

Zudem wurde der Stromverbrauch um 50 Prozent gesenkt, während die allgemeine Energieeffizienz um etwa 70 Prozent gestiegen ist. Diese hohen Werte wurden durch kürzere Signalwege und direkte Anschlusstechniken erreicht.

Dieser konstruktive Ansatz stellt die Signalintegrität auch bei hohen Geschwindigkeiten sicher. Das Ergebnis ist ein Modul, das hohe Bandbreite mit niedrigem Stromverbrauch vereint, was für leistungsstarke Laptops entscheidend ist.

Produktreihe und Zukunftsaussichten

Um unterschiedlichen Nutzeranforderungen gerecht zu werden, hat sich der Hersteller nicht nur auf die Spitzenversion beschränkt. Neben der 96 GB Flaggschiff-Variante werden auch Optionen mit 16 GB, 32 GB und 64 GB Kapazität angeboten.

Derzeit hat Crystal Memory Technology die neuen Speichermodule auf den Plattformen führender PC-Hersteller weltweit getestet. Da die Kompatibilitätstests erfolgreich abgeschlossen wurden, ist in naher Zukunft mit dem Erscheinen kommerzieller Laptops mit diesem fortschrittlichen Speicher zu rechnen.