Schwachstellen bei LG-Fernsehern: Audioaufzeichnung und Sicherheitsprobleme

Die Sicherheit moderner Smart-Geräte steht erneut im Fokus von Experten. Eine umfassende Untersuchung von Gamers Nexus und unabhängigen Cybersicherheitsexperten hat potenziell gefährliche Funktionen und Schwachstellen im webOS-Betriebssystem von LG-Fernsehern aufgedeckt. Den Forschungsergebnissen zufolge ist es möglich, den Fernseher mithilfe spezieller Exploit-Methoden dazu zu zwingen, Audio aufzuzeichnen, selbst wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Es ist wichtig zu betonen, dass die durchgeführten Experimente nicht beweisen, dass LG die Gespräche seiner Nutzer heimlich und kontinuierlich aufzeichnet oder an seine Server überträgt. Die von Experten entdeckte Möglichkeit zur Audioaufzeichnung ist keine Standardfunktion, sondern wurde durch die Ausnutzung bestehender Schwachstellen in webOS erreicht. Dennoch werfen die identifizierten Probleme eine Reihe von Fragen zum Datenschutz der Nutzer auf.

Details zur Forschung und Netzwerkaktivität

Während des Testprozesses wurden mehrere LG-Geräte untersucht, darunter ein Fernseher der OLED G5-Generation aus dem Jahr 2025. Die Analyse der Firmware und des Netzwerkverkehrs ergab, dass das Gerät aktiv andere Gadgets im lokalen Netzwerk scannt, einschließlich interner IP- und MAC-Adressen, Gerätenamen und Signalcharakteristika. Es wurde zudem festgestellt, dass Informationen über nahegelegene Wi-Fi-Netzwerke, deren SSIDs, Kanäle und Signalstärken gesammelt werden.

Da die Forscher nicht in der Lage waren, den gesamten Netzwerkverkehr vollständig zu entschlüsseln, konnten sie den genauen Inhalt und Zweck jedes übertragenen Pakets nicht vollständig bestimmen. Dennoch haben das Volumen der gesammelten Standard-Telemetrie und die Aktivität im lokalen Netzwerk zu Recht die Aufmerksamkeit von Sicherheitsexperten auf sich gezogen.

ACR-Technologie und Werbeanalyse

Während der Untersuchung wurde besonderes Augenmerk auf die Automatic Content Recognition (ACR)-Technologie gelegt, die dazu dient, zu identifizieren, was der Nutzer gerade ansieht. Dieses System erstellt digitale Fingerabdrücke von Audio- und Videoinhalten und vergleicht diese mit einer Datenbank. Die gewonnenen Daten können für Analysen und personalisierte Werbung verwendet werden.

Den Daten zufolge kann die ACR-Funktion auch beim Ansehen von Inhalten über extern angeschlossene HDMI-Geräte funktionieren. Die gesammelten Telemetriedaten können an die Werbeabteilung LG Ad Solutions weitergeleitet werden. Dieser Mechanismus sollte jedoch nicht mit der Audioaufzeichnung über Schwachstellen verwechselt werden.

Mikrofonsicherheit und Empfehlungen der Experten

Der schwerwiegendste Teil der Forschung betraf die Sicherheitslücken von webOS. Während des Experiments gelang es den Experten, Audio über das angeschlossene Mikrofon aufzuzeichnen, selbst wenn der Bildschirm visuell ausgeschaltet war. Auch als das Gerät vom Netzwerk getrennt wurde, blieb das aufgezeichnete Audio im lokalen Speicher, und der Zugriff auf diese Datei konnte später mithilfe der entdeckten Schwachstellen erlangt werden.

Derzeit folgen die Forscher den Verfahren zur verantwortungsvollen Offenlegung (responsible disclosure) und geben dem Hersteller Zeit, die Schwachstellen zu beheben, weshalb einige Details noch nicht veröffentlicht werden. Gamers Nexus empfiehlt Nutzern, die die Datenerfassung so weit wie möglich einschränken möchten, ihren Smart TV vom Internet zu trennen und einen separaten Media-Player für Streaming-Dienste zu verwenden.