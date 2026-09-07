Merab Dvalishvili enthüllt den härtesten Gegner seiner Karriere

UFC-Star und ehemaliger Champion Merab Dvalishvili hat enthüllt, wer seiner Meinung nach der unangenehmste, schwierigste und stärkste Gegner war, dem er in seiner Karriere begegnet ist. Während viele MMA-Fans und Experten den intensiven 5-Runden-Kampf gegen den ehemaligen russischen Champion Petr Yan als den härtesten Test des Georgiers bezeichnen, wies Dvalishvili alle Vermutungen zurück. Als Gast im beliebten Podcast "Beyond The Win" gab der Kämpfer aufrichtig zu, dass die brasilianische Legende und ehemalige Champion José Aldo für ihn die komplexeste Hürde darstellte.

Warum nicht Petr Yan? Eine Wahl, die Fans überraschte

Dvalishvili reflektierte über die größte Herausforderung seiner langjährigen Karriere und lobte das Niveau seines brasilianischen Gegners:

Eine unerwartete Antwort: «Ich würde mich bei dieser Wahl für José Aldo entscheiden», sagte Dvalishvili und lehnte die von vielen erwartete Option Petr Yan ab;

Aldo in seiner Bestform: «Zu dieser Zeit war er in einer unglaublichen Form. Er hatte drei Siege in Folge in meiner Gewichtsklasse und war ein Titelanwärter», erinnerte sich der Kämpfer;

UFC 278 Historie: Obwohl Merab bei diesem Aufeinandertreffen bei "UFC 278" im August 2022 einstimmig nach Punkten gewann, musste er im Oktagon um jede Sekunde hart kämpfen.

«Es war sehr schwer, ihn zu Boden zu bringen»: Aldos unzerbrechliche Verteidigung

Merab Dvalishvilis berühmte "Pressure"- und Wrestling-Taktik funktionierte gegen Aldo nicht vollständig:

Perfekte Takedown-Verteidigung: «Es war sehr, sehr schwer für mich, ihn zu Boden zu bringen», sagte Merab und gab zu, dass sein Wrestling-Stil, der Gegner normalerweise schnell zu Fall bringt, gegen Aldos Können zu kämpfen hatte;

Der Druck der Erfahrung: «Zu diesem Zeitpunkt hatte er im Vergleich zu mir so viel mehr Erfahrung. Ich sah seine langjährige Meisterschafts-DNA in jeder seiner Bewegungen», betonte er;

Endloser Respekt: Der georgische Kämpfer enthüllte, dass er für keinen anderen Gegner so viel Respekt und Bewunderung empfunden hat wie für Aldo.

«Sowohl Freude als auch Trauer»: Das Drama, ein Kindheitsidol zu besiegen

Der Sieg gegen eine Legende löste im Herzen des Athleten widersprüchliche Gefühle aus:

Kampf gegen ein Idol: «Ja, ich habe ihn besiegt, und das brachte mir sowohl immense Freude als auch tiefe Trauer», sagte Dvalishvili;

Die Niederlage der Legende: Er erklärte, dass es mental schwierig war, persönlich für die Niederlage seines Kindheitshelden verantwortlich zu sein, der eine wahre Ikone der MMA-Welt ist;

Erziehung und Aufrichtigkeit: Dvalishvilis objektive Einschätzung seiner Gegner und der Respekt, den er den besiegten Veteranen entgegenbringt, werden von den Fans sehr geschätzt.

Glauben Sie, dass José Aldo für Merab Dvalishvili wirklich ein gefährlicherer und geschickterer Gegner war als Petr Yan und Sean O'Malley? Stimmen Sie zu, dass Aldos berühmte Takedown-Verteidigung der stärkste Schild in der MMA-Geschichte ist? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!