Was über die kommende Apple-Präsentation und das erste faltbare iPhone bekannt ist

Die bevorstehende jährliche Präsentation von Apple hat sich zu einem der am meisten erwarteten Ereignisse der Tech-Welt der letzten Jahre entwickelt. Die für den 9. September geplante Veranstaltung ist nicht nur wegen der neuen Gadgets von großer Bedeutung, sondern auch vor dem Hintergrund von Veränderungen im Management des Unternehmens. Laut ixbt.com erwarten die Nutzer diesmal eine Reihe neuer Geräte, darunter das erste faltbare Smartphone in der Geschichte der Marke. Dies berichtet Techcrunch.com .

Das erste faltbare iPhone und seine technischen Spezifikationen

Mehr als fünf Jahre nachdem Samsung sein erstes faltbares Telefon vorgestellt hat, steigt nun auch Apple in diesen Markt ein. Laut dem Bloomberg-Insider Mark Gurman zeichnet sich das neue Gerät durch ein hochwertiges Design aus, das bequem in die Tasche passt und sich zu einem großen, iPad-ähnlichen Bildschirm entfaltet. Es wird erwartet, dass das Smartphone mit einem 5,5-Zoll-Außendisplay und einem 7,8-Zoll-Display im aufgeklappten Zustand ausgestattet sein wird.

Um die Kompaktheit des Geräts zu bewahren, haben die Ingenieure einige Kompromisse gemacht. Laut ixbt.com verzichtet das Modell auf ein Teleobjektiv und beschränkt sich auf ein Dual-Kamerasystem mit Haupt- und Ultraweitwinkelobjektiv. Zudem wird angenommen, dass aus Platzgründen auf die Face ID-Technologie verzichtet und stattdessen ein in die Seitentaste integrierter Touch ID-Sensor verwendet wird.

Das faltbare Smartphone wird einen Multitasking-Modus unterstützen, mit dem Nutzer zwei Apps gleichzeitig nebeneinander öffnen und verwenden können. Obwohl es im aufgeklappten Zustand an ein kleines Tablet erinnert, läuft es mit dem normalen iOS und nicht mit iPadOS. Am wichtigsten ist, dass die bei anderen Herstellern sichtbare Falte in der Mitte des Bildschirms beim Apple-Gerät nahezu unsichtbar gelöst worden sein soll.

Preispolitik und weitere erwartete Geräte

Es ist klar, dass eine solche innovative Technologie nicht billig sein wird. Quellen zufolge könnte der Preis des neuen faltbaren iPhone 2.000 USD übersteigen. Obwohl dieser Preis für viele hoch erscheinen mag, ist er günstiger als das 3.500 USD teure Apple Vision Pro Headset. Erste Tester haben betont, dass der Gesamteindruck des Geräts positiv ist.

Die Präsentation im September soll sich nicht nur auf das faltbare Telefon beschränken. Laut ixbt.com werden auf der Veranstaltung auch die neue Generation der AirPods, HomePod-Lautsprecher sowie Neuigkeiten zur iPhone 18-Reihe erwartet. Es wird spekuliert, dass Apple im Gegensatz zum üblichen Vorgehen zuerst die High-End-Modelle wie das iPhone 18 Pro und Pro Max auf den Markt bringen könnte, während das Standard-iPhone 18 erst sechs Monate später folgt.