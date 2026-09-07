Die besten 11 der Woche in der Superliga: Das Team des 20. Spieltags wurde bekannt gegeben

In der usbekischen Superliga, Nach Abschluss der Spiele des 20. Spieltags hat die usbekische Profifußballliga (UzPFL) offiziell das Team der Woche bekannt gegeben, das die besten Akteure der Runde vereint. Die stärksten 11 Spieler, die nach intensiven Duellen ausgewählt wurden, werden von Vertretern der führenden Vereine der Tabelle dominiert. Insbesondere der Club Nasaf aus Qarshi, der in dieser Saison mutig auf den Meistertitel zusteuert, führt die Auswahl mit vier Spielern an.

Dominanz der Vereine: Die Vorherrschaft von Nasaf, Pakhtakor und Sogdiana

Das Hauptaugenmerk der Auswahl zum 20. Spieltag lag auf den führenden Vereinen des Landes:

Die absolute Führung von Nasaf (4 Spieler): Die Mannschaft aus Qarshi schaffte es, auf allen Positionen vom Torwart bis zum Sturm Spieler zu platzieren;

Pakhtakors stabile Defensive und Zentrale (3 Spieler): Die Aktivität der Hauptstädter in der Abwehr und im Mittelfeld wurde hoch bewertet, drei Spieler wurden in die symbolische Elf berufen;

Sogdianas Offensivkraft (2 Spieler): Die treffsicheren Torjäger aus Jizzax sicherten sich ihren verdienten Platz im Sturm;

Vertreter von Dinamo und Qizilqum: Ein Verteidiger aus Samarkand und ein Mittelfeldspieler aus Navoi wurden ebenfalls als effektivste Spieler der Runde gewürdigt.

Das offizielle Team der Woche zum 20. Spieltag der Superliga

Laut PFL verteilen sich die Besten der Runde wie folgt auf die Positionen:

Torwart: Abduvohid Nematov (Nasaf) — hielt seinen Kasten sauber und führte sein Team mit zuverlässigen Paraden zu einem wichtigen Sieg;

Verteidiger: Artyom Radayev (Dinamo), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Sharof Muhiddinov (Nasaf);

Mittelfeldspieler: Jambuli Jigauri (Qizilqum), Sardor Sobirkhodjayev (Pakhtakor), Adenis Shala (Nasaf);

Stürmer: Bobur Abdukholikov (Nasaf), Zabikhillo Urinboyev (Sogdiana), Ljupcho Doriev (Sogdiana).

Das gefährliche Sturmtrio und das Fazit des Spieltags

Die Angriffsreihe des Teams der Woche zum 20. Spieltag wirkte besonders beeindruckend:

Verdiente Anerkennung für die Torschützen: Das Sturmtrio bestehend aus Bobur Abdukholikov, Zabikhillo Urinboyev und Ljupcho Doriev bewies durch ständigen Druck auf die gegnerische Abwehr, dass sie die gefährlichsten Spieler der Runde waren;

Die heiße Phase im Titelrennen: Diese symbolische Elf zeigt erneut, dass vor den entscheidenden Herbstrunden der Hauptkampf um Goldmedaillen und Podiumsplätze in der Superliga zwischen Nasaf, Pakhtakor und Sogdiana ausgetragen wird.

Wie fair ist Ihrer Meinung nach das von der PFL zusammengestellte Team des 20. Spieltags? Welchen anderen Spieler hätten Sie für seine Leistung in dieser Runde besonders hervorgehoben und gerne in der symbolischen Elf gesehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!