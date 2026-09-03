Der 20. Spieltag der Usbekischen Superliga beginnt — Spielplan

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Der 20. Spieltag der Usbekischen Superliga beginnt — Spielplan

Usbekische Superligatritt in eine entscheidende Phase im Kampf um die Meisterschaft und die Podiumsplätze ein. Heute, am 3. September, startet offiziell der 20. Spieltag unserer nationalen Meisterschaft. Das dreitägige Programm bietet den Fans spannende Duelle, die die Tabelle grundlegend verändern könnten, insbesondere das Spitzenspiel in Qarshi und das intensive Duell in der Hauptstadt.

Auftakt in Olmaliq und die „heißen“ Duelle am Freitag

Der Kalender des Spieltags ist so dicht gedrängt, dass den Teams kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt:

  • Erster Schritt in Olmaliq: Der 20. Spieltag wird heute um 19:00 Uhr in Olmaliq eröffnet, wo der AGMK auf Khorezm trifft, ein Team, das versucht, seinen Platz in der Liga zu festigen;

  • Das Zentrum des Spieltags — Qarshi: Am 4. September erleben Fußballfans einen echten Klassiker — das prinzipielle Oasen-Tal-Derby zwischen Nasaf und Neftchi Fergana. Für die Mannschaft aus Qarshi, die mutig auf die Goldmedaillen zusteuert, wird dieses Spiel ein ernsthafter Test;

  • Intensität in der Hauptstadt: Am Freitagabend besucht Andijan, der Verein mit den leidenschaftlichsten Fans der Liga, das Pakhtakor-Stadion in Taschkent.

Vollständiger Spielplan und Anstoßzeiten des 20. Spieltags der Superliga

Alle Spiele finden über drei Tage nach folgendem Plan statt:

  • 3. September (Donnerstag):

    • 19:00 — AGMK vs. Khorezm

  • 4. September (Freitag):

    • 18:00 — Bunyodkor vs. Surkhon

    • 19:00 — Navbahor vs. Lokomotiv

    • 19:00 — Nasaf vs. Neftchi (Topspiel des Spieltags)

    • 20:15 — Pakhtakor vs. Andijan

  • 5. September (Samstag):

    • 18:00 — Sogdiana vs. Mashal

    • 18:00 — Kokand-1912 vs. Dinamo

    • 20:15 — Qizilqum vs. Bukhara

Die Ergebnisse dieses Spieltags werden zweifellos sowohl den Punkteabstand im Titelrennen als auch den Abstiegskampf maßgeblich beeinflussen.

Was glauben Sie, welches Team holt sich die 3 Punkte im Spitzenspiel des 20. Spieltags zwischen Nasaf und Neftchi? Kann Pakhtakor den Widerstand von Andijan zu Hause brechen? Welches Ergebnis tippen Sie für Ihr Lieblingsteam? Hinterlassen Sie Ihre Meinungen und Vorhersagen in den Kommentaren!

Usbekische SuperligaNasafPakhtakorFußball20. Spieltag
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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