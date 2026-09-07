Trump hat sein Image radikal geändert: Dunkles Kastanienbraun statt berühmtem Blond

US-Präsident Donald Trump hat sein berühmtes Image und seine Frisur, die jahrzehntelang sein unverwechselbares Markenzeichen waren, unerwartet und drastisch verändert. Journalisten und Fotografen, die das Staatsoberhaupt beim Verlassen des Präsidentenflugzeugs „Air Force One“ erwarteten, bemerkten sofort die deutliche Veränderung seines Erscheinungsbildes. Dass das vertraute helle Blond (Goldblond) durch einen deutlich dunkleren, fast kastanienbraunen Farbton ersetzt wurde, hat eine riesige Diskussionswelle in der internationalen Presse und in den sozialen Medien ausgelöst.

Unerwartete Veränderung an der Treppe der „Air Force One“: Was ist neu?

Die Veränderungen im Erscheinungsbild des Weißen-Haus-Chefs zeichneten sich durch zwei Hauptaspekte aus:

Drastische Verdunkelung der Farbe: Trumps berühmtes hellblondes Haar, das jahrelang unverändert blieb, war diesmal deutlich dunkler und näherte sich einem natürlichen dunklen Kastanienbraun (Brünett) an;

Ein völlig neuer Styling-Stil: Der Präsident trug sein Haar nicht in seinem traditionellen, voluminösen und nach vorne gekämmten Stil, sondern glatt zur Seite, wobei die Stirn stärker freigelegt wurde;

Der Windtest: Obwohl der offene Wind am Flughafen die neue Frisur aus verschiedenen Blickwinkeln zeigte, wurden die Veränderung von Farbe und Form von den Kameraobjektiven eingefangen.

Politisches Image-Update oder PR-Schritt: Experten was sagen sie?

Trumps Frisur ist nicht nur Kosmetik, sondern eines der Symbole der globalen Popkultur und Politik:

Streben nach einem jüngeren und stärkeren Auftreten: Nach Einschätzung politischer Imageberater lässt eine dunklere Farbe die Gesichtszüge ernster, entschlossener und relativ jünger wirken, was ein wichtiger psychologischer Faktor bei politischen Debatten und aktiven Treffen ist;

Trend in den sozialen Medien: Wenige Minuten nach der Veröffentlichung von Trumps neuen Fotos wurden sie zu einem der meistdiskutierten Themen auf X (ehemals Twitter), Instagram und Telegram;

Stylisten-Experiment oder Zufall? Während einige Beobachter dies als eine vorübergehende Farbwahl bei der Haarpflege und Färbung bezeichnen, werten andere dies als einen weiteren kalkulierten PR-Schritt, um gezielt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen.

Was meinen Sie, Donald Trumpwelches Image steht ihm besser: das klassische Blond, an das sich alle gewöhnt haben, oder dieser neue dunkle kastanienbraune Stil? Wie hat sich diese Veränderung auf sein Gesamtbild ausgewirkt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!