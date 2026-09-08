Apple bereitet die Vorstellung seines ersten faltbaren iPhone vor

Eines der einflussreichsten Unternehmen der Technologiewelt, Apple, bereitet sich auf seine nächste jährliche Präsentationsveranstaltung vor. Laut ixbt.com beginnt dieses Großereignis am 9. September dieses Jahres um 10:00 Uhr PDT, und es wird erwartet, dass die lang ersehnte Neuheit – ein faltbares Smartphone – vorgestellt wird. Die Markteinführung dieses Geräts markiert den Beginn einer neuen Ära für Apple, da das Unternehmen diese Art von Technologie fast sieben Jahre nach der Einführung durch seinen Hauptkonkurrenten Samsung präsentiert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen hat alle Voraussetzungen geschaffen, um diese unerwartete und wichtige Präsentation zu übertragen. Zuschauer können die Zeremonie direkt über die offizielle Veranstaltungsseite von Apple oder über eine spezielle Seite auf YouTube verfolgen. Es ist bereits möglich, Benachrichtigungen auf YouTube zu aktivieren, damit Nutzer keine wichtigen Momente verpassen.

Geräte der neuen Generation und Preispolitik

Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung liegt erwartungsgemäß auf dem faltbaren Smartphone, das vermutlich iPhone Ultra heißen wird. Die Präsentation beschränkt sich jedoch nicht nur auf dieses Gerät. Für Nutzer, die traditionelle Gadgets bevorzugen oder nicht bereit sind, den für faltbare Telefone geschätzten Preis von 2.000 US-Dollar zu zahlen, wird Apple voraussichtlich auch die Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorstellen. Bemerkenswert ist, dass das Standardmodell iPhone 18 bei dieser Präsentation nicht gezeigt wird und dessen Veröffentlichung für das nächste Jahr geplant ist.

Neben der neuen Smartphone-Reihe wird erwartet, dass der Konzern auch andere Gerätetypen aktualisiert. Dazu gehören insbesondere aktualisierte HomePod-Lautsprecher, AirPods der nächsten Generation mit integrierter Kamera sowie die neuesten Apple Watches. Solche umfassenden Updates stoßen auf großes Interesse auf dem Technologiemarkt.

Führungswechsel und historische Bedeutung

Die bevorstehende Präsentationsveranstaltung ist für Apple nicht nur in Bezug auf technologische Neuerungen, sondern auch aus Sicht historischer Veränderungen von großer Bedeutung. Nach dem Ausscheiden von Tim Cook, der das Unternehmen viele Jahre lang leitete, wird diese große Produktpräsentation die erste Veranstaltung dieser Art unter der Führung des neuen CEO John Ternus sein.

Experten sind der Meinung, dass diese Veranstaltung für John Ternus als Test dient, um zu zeigen, wie erfolgreich die neue Phase der Unternehmensführung beginnt. Mit dem Einstieg in den Markt für faltbare Smartphones, wenn auch spät, will Apple sein innovatives Potenzial erneut unter Beweis stellen und seine Position im Wettbewerbsumfeld weiter festigen.