Offiziell: Neftchi verpflichtet brasilianischen Verteidiger

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Offiziell: Neftchi verpflichtet brasilianischen Verteidiger

Der Verein Neftchi aus Fergana bereitet sich intensiv auf eine würdige Teilnahme an der AFC Champions League Elite vor und hat seinen Kader mit einem erfahrenen Legionär verstärkt. Die Ferganaer gaben offiziell die Verpflichtung des 23-jährigen Innenverteidigers Michel Augusto bekannt, der aus der brasilianischen Fußballschule stammt. Dies teilte der Pressedienst des Vereins über seine Social-Media-Kanäle mit. Die Stärkung der Abwehrreihe vor dem internationalen Wettbewerb war für das Team aus Fergana von entscheidender Bedeutung. Wer ist dieser junge brasilianische Verteidiger, für welche namhaften Vereine hat er bereits gespielt und wie sieht seine internationale Erfahrung aus? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Information: die Erfolge des Spielers in den Nationalmannschaften und Details zu seinem Spiel gegen die Jugendauswahl von Usbekistan.

Palmeiras-Akademie und physische Dominanz

Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos zeichnet sich durch wichtige Eigenschaften eines modernen Verteidigers aus:

  • Physische Stärke und Körpergröße: Der am 20. Mai 2003 in Avare, Brasilien, geborene 23-jährige Fußballer ist 1,90 Meter groß. Er ist sehr aktiv in Luftzweikämpfen und Eins-gegen-Eins-Situationen;

  • Führende brasilianische Akademie: Der Spieler ist ein Absolvent einer der berühmtesten Akademien des Landes — der von Palmeiras;

  • Erfahrung in der höchsten Liga: Michel durchlief alle Stufen von der Akademie bis zum Profifußball und schaffte es, für die erste Mannschaft von Palmeiras in der brasilianischen Serie A aufzulaufen;

  • Charakter auf dem Platz: Der Innenverteidiger hat die Aufmerksamkeit von Experten durch seinen festen Charakter, seine Gelassenheit und sein Stellungsspiel auf sich gezogen.

„Michel stand bereits seit seiner Jugend im Fokus der Trainer der brasilianischen Nationalmannschaften und wurde in großen Turnieren gestählt“, so der Pressedienst des Vereins.

Wichtige Lösung und internationaler Meistertitel

Der wichtigste Aspekt, der viele Fans interessiert, ist die internationale Erfahrung des neuen Legionärs und seine Verbindung zum usbekischen Fußball. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass, Michel Augusto, als Teil der brasilianischen Jugendnationalmannschaft, Usbekistan U-20 gegen die Nationalmannschaft antrat. Darüber hinaus nahm er 2023 mit der brasilianischen U-23-Auswahl an den prestigeträchtigen Panamerikanischen Spielen teil, gewann die Goldmedaille und bestritt während des Turniers alle 4 Spiele.

Glauben Sie, dass die Ankunft des Palmeiras-Absolventen Michel Augusto Neftchi helfen wird, eine zuverlässige Abwehrfestung in der AFC Champions League Elite aufzubauen? Wie bewerten Sie diesen neuen Transfer des Vereins aus Fergana? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit Ihren Liebsten und den Fans des Fußballs im Ferganatal!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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