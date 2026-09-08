In der ersten Runde der neuen UEFA Champions League-Saison trifft Englands Manchester Cityauswärts auf den portugiesischen Klub Porto. Dieses Spiel auf portugiesischem Boden beginnt um 23:59 Uhr. Bezüglich des Schicksals unseres Verteidigers Abdukodir Khusanov, der im Fokus aller usbekischen Fußballfans steht, wurde die offizielle Entscheidung bekannt gegeben — unser Landsmann wird das Spiel auf der Bank beginnen. Welche Stars hat der Cheftrainer also aufgestellt und wie sieht die taktische Formation des Teams aus? Am Ende des Artikels enthüllen wir die Hauptintrige — die vollständige Startaufstellung der „Citizens“ in allen Mannschaftsteilen sowie alle Details zur Anstoßzeit.

Erster Schritt in der Champions League und ein harter Test in Portugal

Manchester Citys kontinentale Reise beginnt mit einem brisanten Duell:

Neustart im Europapokal: Die „Citizens“ wollen mit einer erneuerten Mannschaft mit einem Sieg in den Wettbewerb starten;

Widerstand und Druck: Porto gilt als gefährlicher Gegner, der auf heimischem Platz jedem Giganten erbitterten Widerstand leisten kann;

Spielzeit: Dieses zentrale Spiel, das europäische Fußballfans wach halten wird, beginnt um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit.

„Jedes Auswärtsspiel in der Champions League erfordert einen komplexen taktischen Kampf. Es ist wichtig, von der ersten Minute an auf gegnerischem Boden die Initiative zu ergreifen“, betonen Analysten.

Khusanov auf der Bank und Konkurrenzkampf im Kader

Der Status des usbekischen Legionärs und die Entscheidung der Trainer werden unter den Fans breit diskutiert:

Start von der Bank: Abdukodir Khusanov, der in einer Reihe von Spielen aktiv war, steht im Kader für dieses Spiel, beginnt aber auf Entscheidung des Trainers auf der Bank;

Gelegenheit während des Spiels: Angesichts der Intensität des Spiels und der Bedürfnisse der Verteidigungslinie wird die Wahrscheinlichkeit, dass Khusanov in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird, als sehr hoch eingeschätzt;

Harter Wettbewerb: Ein starker interner Konkurrenzkampf hält an, da im Abwehrzentrum und auf den Außenbahnen Spieler auf höchstem Niveau versammelt sind.

Die Hauptlösung und Manchester Citys offizielle Startaufstellung

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans interessiert, ist, welche Spieler heute für die „Citizens“ von der ersten Minute an auflaufen werden. Die wichtigste Lösung und Schlussfolgerung ist, dass, die vom Cheftrainer bekannt gegebene offizielle Startelf wie folgt aussieht:

Torwart: Gianluigi Donnarumma;

Verteidigung: Matheus Nunes, Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol;

Mittelfeld: Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernandez, Rayan Cherki;

Sturm: Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland.

So wird das Team um 23:59 Uhr in Lissabon auflaufen, wobei man sich im Angriff auf Haaland verlässt, während Abdukodir Khusanov auf der Bank auf seine Chance wartet.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanov während des Spiels eingewechselt wird und kann Manchester City auswärts einen souveränen Sieg gegen Porto einfahren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit allen Fans!