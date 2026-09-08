Weltrekord für Ballon d'Or-Nominierungen gebrochen!

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Weltrekord für Ballon d'Or-Nominierungen gebrochen!

Mit der Bekanntgabe der Nominierten für den Ballon d'Or, der prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball, hat der französische Klub PSG einen neuen historischen Meilenstein gesetzt. Ganze 10 Spieler der Pariser Giganten wurden in die endgültige 30-Mann-Liste aufgenommen. Dieses Ergebnis ist ein absoluter Rekord in der Geschichte des Weltfußballs für die meisten nominierten Spieler eines einzelnen Vereins in einem Jahr. Welche Stars aus dem Kader von Luis Enrique haben es auf die prestigeträchtige Liste geschafft und wer hielt diesen Rekord zuvor? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Spannung: die vollständige Liste der 10 rekordverdächtigen Nominierten und alle Details dieser historischen Leistung.

Die beispiellose Hegemonie des Pariser Superklubs auf dem Kontinent

Die diesjährige Anerkennung für PSG zeigt deutlich, wie stark die Vereinspolitik und das Niveau des Mannschaftsspiels gestiegen sind:

  • Absolute Dominanz: Allein die Mitglieder des Pariser Teams machen genau ein Drittel der 30-köpfigen Liste der besten Spieler der Welt aus;

  • Den eigenen Rekord brechen: Der bisherige historische Rekord gehörte ebenfalls PSG, da im letzten Jahr 9 Spieler der Pariser für den Ballon d'Or nominiert waren;

  • Beständiger Erfolg: Die Leistungsträger auf jeder Position, von der Abwehr bis zum Angriff, haben von internationalen Experten hohes Lob erhalten.

„Dass 10 Spieler eines Teams gleichzeitig in die Top 30 des Ballon d'Or aufgenommen werden, ist ein historisches Ereignis, das im modernen Fußball selten vorkommt“, so internationale Sportberichte.

Die 10 PSG-Stars, die für den Ballon d'Or nominiert sind

Die Spieler, die den Pariser Klub vertreten und sich einen Platz unter den Nominierten für die prestigeträchtige Auszeichnung verdient haben, sind:

  • Defensivmauer: Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Willian Pacho;

  • Mittelfeldzentrum: João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha;

  • Flügelstürmer und Angreifer: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia sowie der im letzten Sommer vom FC Barcelonatransferierte Ferran Torres.

Wichtigste Erkenntnis und Chancen auf die Auszeichnung

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans interessiert, ist, welcher dieser 10 PSG-Nominierten dem Gewinn der Hauptauszeichnung tatsächlich am nächsten steht. Das wichtigste Fazit und die Schlussfolgerung ist, dass, die Pariser nicht nur den Weltrekord mit 10 Nominierten gebrochen haben, sondern auch erneut bewiesen haben, dass sie im europäischen Fußball in Bezug auf das Mannschaftsspiel konkurrenzlos sind. Die endgültigen Top 3 und das Schicksal der Auszeichnung werden bald entschieden.

Wer von diesen 10 PSG-Nominierten hat Ihrer Meinung nach den diesjährigen Ballon d'Or am meisten verdient? Finden Sie es gerechtfertigt, dass der Pariser Klub gleich 10 Nominierte stellt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht über den historischen Rekord mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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