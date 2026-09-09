Erling Haaland stellt Rekord ein und sichert Manchester City den Sieg

Am Dienstagabend trat Manchester City im Rahmen der Ligaphase der Champions League auswärts beim portugiesischen Verein Porto an. In einer hart umkämpften Partie siegte das englische Team mit 2:0 und setzte damit seinen Erfolgslauf in dieser Saison fort. Stürmer Erling Haaland spielte beim Sieg der Mannschaft eine entscheidende Rolle und erzielte einen Doppelpack. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Trotz der intensiven Atmosphäre im Estadio do Dragao und des starken Drucks des Gegners behielten die 'Citizens' bis zum Spielende die Oberhand. Obwohl die Gastgeber in der ersten Halbzeit ein hohes Tempo vorgaben und für einige Unannehmlichkeiten sorgten, eröffnete Haaland mit einem präzisen Kopfball den Torreigen. Kurz vor Spielende erzielte der norwegische Stürmer aus kurzer Distanz sein zweites Tor und entschied damit die Partie.

Ein schwieriger Kampf und ein wichtiger Sieg

In einem Interview mit Amazon Prime betonte Erling Haaland, dass das Spiel sehr schwer gewesen sei. Seinen Worten zufolge gab es einen erbitterten Kampf um jeden Zentimeter auf dem Platz, und die gegnerische Mannschaft habe eine sehr beeindruckende Leistung gezeigt.

"Es war ein sehr harter Kampf, Mann gegen Mann. Sie sind eine großartige Mannschaft und spielen großartigen Fußball, deshalb muss man sie bewundern", sagte der Stürmer. Er fügte hinzu, dass man unter hohem Druck auf der größten Bühne Ergebnisse liefern müsse, und genau das habe das Team heute geschafft.

Einstellung des Aguero-Rekords

Laut ixbt.com waren die beiden Tore in diesem Spiel die Champions-League-Treffer Nummer 36 für Erling Haaland im Trikot von Manchester City. Damit stellte er nach nur 40 Einsätzen den Rekord der Vereinslegende Sergio Aguero ein und teilt sich nun den Titel des besten Torschützen des Vereins in diesem prestigeträchtigen europäischen Wettbewerb.

Über die Atmosphäre und die Anforderungen innerhalb des Teams sprechend, betonte der Stürmer, dass in der Kabine von Manchester City immer Höchstleistungen gefordert werden. "Wir müssen viel voneinander verlangen, wir müssen gewinnen. Bei Manchester City ist es immer das Ziel, zu gewinnen und Trophäen zu holen", schloss der Norweger.