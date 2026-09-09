Furys neuester Trick schlägt fehl: Usyks Team lehnt das Angebot scharf ab

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister, der sensationelle britische Boxer Tyson Fury nachdem die Verhandlungen für den erwarteten Kampf gegen seinen Landsmann Anthony Joshua erneut in einer Sackgasse gelandet waren, richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Oleksandr UsykEr äußerte den Wunsch, die Trilogie mit dem ukrainischen Superstar im November abzuschließen, und forderte ihn öffentlich heraus. Usyks Team reagierte jedoch kühl und scharf auf die Initiative des „Gypsy King“ und wies ihn in seine Schranken. Warum haben Oleksandrs Vertreter Furys Angebot nicht ernst genommen, und welcher gefährliche K.o.-Künstler steht in den Zukunftsplänen des ehemaligen unumstrittenen Champions? Am Ende des Artikels enthüllen wir die Hauptintrige: die scharfe Stellungnahme von Usyks Team, den Grund für die Niederlegung aller Gürtel und das genaue Datum des kommenden Super-Kampfes.

„Usyk ist keine Reserveoption“: Scharfe Antwort auf die Herausforderung des Briten

Der Trainerstab und das Management von Oleksandr Usyk taten Furys Worte als bloße PR-Aktion ab:

Keine zweitrangige Option sein: Der Sportdirektor des ukrainischen Boxers, Sergey Lapin, erklärte offen, dass Usyk niemals eine „Reserveoption“ sein werde, um Furys gescheiterte Pläne zu ersetzen;

Müde von leeren Worten: Lapin betonte, dass Oleksandr immer bereit für große Kämpfe sei, aber ernsthafte Absichten nicht durch leere Aussagen in sozialen Medien und der Presse, sondern durch konkrete Verträge und offizielle Angebote bewiesen werden sollten;

Misstrauen gegenüber dem November-Kampf: Es wurde darauf hingewiesen, dass Furys Initiative, im November in den Ring zu steigen, aus professioneller Sicht keine offizielle Grundlage hatte.

„Usyk ist keine Reserveoption für Tyson. Oleksandr ist immer offen für große Herausforderungen, aber ernsthafte Absichten müssen durch konkrete Angebote bestätigt werden, nicht durch reißerische Aussagen in der Presse“, zitiert die bekannte Publikation Sky Sports Lapin.

Zwei Niederlagen im Jahr 2024 und eine Rivalität, die Geschichte schrieb

Furys Wunsch, erneut gegen Usyk anzutreten, wird durch seine früheren schmerzhaften Niederlagen erklärt:

Der erste Kampf und die unumstrittene Meisterschaft: Im ersten historischen Kampf im Jahr 2024 besiegte Usyk Tyson durch eine Punktrichterentscheidung und wurde der erste unumstrittene Schwergewichts-Weltmeister seit 25 Jahren;

Dominanz im Rückkampf: Auch in der kurz darauf organisierten zweiten Begegnung besiegte der ukrainische Boxer seinen britischen Rivalen erneut nach Punkten und verteidigte erfolgreich alle seine Gürtel;

Niederlegung der Gürtel: Im Sommer dieses Jahres gab Oleksandr Usyk bekannt, dass er alle Gipfel im Sport erklommen habe, und legte freiwillig alle seine Meisterschaftsgürtel nieder.

Ein neuer, furchterregender Zusammenstoß im Frühjahr 2027

Die größte Frage, die viele Boxfans interessierte, war, wer der nächste Gegner für Usyk sein würde, der seine Gürtel abgegeben hatte, und wann er in den Ring zurückkehren würde. Das wichtigste Fazit ist, dass, Oleksandr Usyk keine Zeit mehr mit Fury verschwenden will. Derzeit bringt sein Team die Verhandlungen mit dem furchterregenden amerikanischen K.o.-Künstler Deontay Wilder zum Abschluss. Der Kampf zwischen den beiden großen Boxern ist für März nächsten Jahres geplant, und diese Konfrontation verspricht ein weiterer unvergesslicher Kampf in der Geschichte des Schwergewichts zu werden.

Glauben Sie, dass es die richtige Entscheidung von Oleksandr Usykwar, einen Kampf gegen Deontay Wilder zu wählen, anstatt Tyson Fury eine dritte Chance zu geben? Kann Usyk Wilders furchterregenden Schlägen standhalten und nächsten März erneut gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Box-Nachricht mit Fans des Kampfsports!