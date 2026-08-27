Kylian Mbappé erzielt Hattrick und führt Real Madrid zum Sieg

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Kylian Mbappé erzielt Hattrick und führt Real Madrid zum Sieg

Im Rahmen des aktuellen Spieltags der spanischen La Liga, Real Madrid besiegte Real Sociedad zu Hause deutlich mit 4:1. Diese Partie markierte das erste Heimspiel im Santiago Bernabéu für José Mourinho seit seiner Rückkehr als Cheftrainer der Königlichen und setzte den erfolgreichen Start in seine zweite Amtszeit fort. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com war die erste Halbzeit des Spiels hart umkämpft. Kurz vor dem Pausenpfiff Kylian Mbappé traf ins gegnerische Tor und feierte damit sein erstes Heimtor für die Madrilenen. Die Gäste antworteten jedoch durch Luka Sučić, der noch vor der Pause ausglich und für kurze Unruhe auf den Rängen sorgte.

Intensität in der zweiten Halbzeit und die Mbappé-Show

In den zweiten 45 Minuten übernahmen die Gastgeber das Spielgeschehen vollständig. Kylian Mbappé erzielte zwei weitere Treffer und schnürte damit seinen ersten Hattrick in dieser Partie. Auch Angreifer Vinícius Júnior trug sich in die Torschützenliste ein und besiegelte den Sieg für Madrid.

Der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham spielte ebenfalls eine Schlüsselrolle. Mit zwei entscheidenden Vorlagen trug er maßgeblich zur Gefährlichkeit der Angriffe bei und sorgte für ein deutliches Endergebnis.

Hohes Lob von José Mourinho

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hob Cheftrainer José Mourinho die Leistung seines Schützlings Kylian Mbappé hervor und lobte dessen professionelle Einstellung. Der portugiesische Trainer würdigte nicht nur das Spiel des französischen Stürmers auf dem Platz, sondern auch dessen Verantwortungsbewusstsein für das Team.

Mourinho betonte gegenüber den Medien: „Dieser Junge ist einfach unglaublich gut. Er kam zwei Tage früher aus dem Urlaub zurück, um sich dem Team anzuschließen, und hat seine Verantwortung gezeigt. Technisch muss man ihn nicht beschreiben, aber sein Eifer, mit Real Madrid Geschichte zu schreiben, ist bewundernswert.“

Auf die Frage nach der erwarteten Toranzahl des Stürmers in dieser Saison antwortete der Trainer pragmatisch. Er gab an, dass er 40 Tore bevorzugen würde, sofern das Team dafür am Ende Trophäen gewinnt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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