Absolute usbekische Dominanz im Boxen: Abdumalik Khalokov auf Platz 1 der BoxRec P4P-Rangliste

·17·Sport
Absolute usbekische Dominanz im Boxen: Abdumalik Khalokov auf Platz 1 der BoxRec P4P-Rangliste

In der Welt des internationalen Amateurboxens wurde der Führungsanspruch von Usbekistan erneut offiziell bestätigt. Das weltweit einflussreichste und unabhängige Statistikportal für Boxen, BoxRec , hat seine aktualisierte globale Pound-for-Pound (P4P)-Rangliste für Amateurboxer unabhängig von der Gewichtsklasse veröffentlicht. Der Olympiasieger und dreifache Weltmeister Abdumalik Khalokov hat die Spitzenposition dieser prestigeträchtigen Liste eingenommen und wurde als unangefochtener Boxer des Planeten anerkannt. Besonders erfreulich ist, dass es gleich 4 usbekische Boxer in die Top Ten der Welt geschafft haben, womit unsere Nationalmannschaft einen absoluten Weltrekord aufgestellt hat. Welche unserer Boxer haben es noch in die Top Ten geschafft, wie sehen ihre Siegesserien aus und wer sind die Hauptkonkurrenten in der Rangliste? Am Ende des Artikels präsentieren wir die wichtigste Intrige — die offizielle BoxRec TOP-10-Tabelle und alle Details zur historischen Überlegenheit des usbekischen Boxens.

Abdumalik Khalokov — Der Boxer Nummer eins der Welt

Die Führungsergebnisse der usbekischen Meister der Ringe zeigen sich in den folgenden glänzenden Indikatoren:

  • Absoluter 1. Platz: Olympiasieger und dreifacher Weltmeister Abdumalik Khalokov stieg mit 101 Siegen im Leichtgewicht zum stärksten Amateurboxer des Planeten unabhängig von der Gewichtsklasse auf Platz 1 auf;

  • Fazliddin Erkinboev in den TOP-5: Der junge Weltmeister Fazliddin Erkinboev setzte seine beeindruckende Siegesserie im Halbschwergewicht fort und sicherte sich den ehrenvollen 5. Platz in der Weltrangliste;

  • Turabek Khabibullaev auf Spitzenplätzen: Der talentierte Weltmeister Turabek Khabibullaev belegte mit seinem Können im Schwergewicht den 8. Platz der prestigeträchtigen TOP-10;

  • Asadkhuja Muydinkhujaev vervollständigt die Top Ten: Olympiasieger und Weltmeister, der Star im Weltergewicht, Asadkhuja Muydinkhujaev, sammelte ebenfalls wertvolle Punkte und schaffte es offiziell in die Reihe der 10 stärksten Boxer der Welt.

„Diese aktualisierte BoxRec-Rangliste besiegelt offiziell erneut, dass die usbekische Boxschule derzeit die unangefochtene und stabilste Kraft im Amateurboxen der Welt ist“, erkennen internationale Sportanalysten an.

Usbekistan — Das einzige Land mit den meisten Vertretern in den TOP-10

Die aktualisierte Tabelle zeigte auch eine große Überlegenheit im Wettbewerb zwischen den Ländern:

  • Weltrekord: Kein anderes Land konnte 4 Vertreter in die Top Ten bringen — Usbekistan wurde in dieser Hinsicht zum einzigen Spitzenreiter auf dem Planeten;

  • Hauptkonkurrenten: In den Top Ten sind auch Vertreter aus Russland (4 Boxer), der Ukraine (1 Boxer — Oleksandr Khyzhniak) und Brasilien (1 Boxer — Luiz De Oliveira) vertreten;

  • Stabile Rekorde: Alle usbekischen Boxer, die in die Rangliste aufgenommen wurden, haben ein maximales 5-Sterne-Rating.

Offizielle BoxRec P4P Welt-TOP-10-Rangliste

Laut der offiziellen Datenbank des internationalen Portals sieht die Top Ten wie folgt aus:

Platz

Boxer

Land / Stadt

Gewichtsklasse

Sieg-Niederlage

#1

Abdumalik Khalokov

Usbekistan (Taschkent)

Leichtgewicht

101 - 11 - 0

#2

Muslim Gadzhimagomedov

Russland (Serpuchow)

Schwergewicht

104 - 7 - 0

#3

Vsevolod Shumkov

Russland (Kamensk-Uralski)

Leichtgewicht

84 - 11 - 0

#4

Oleksandr Khyzhniak

Ukraine (Poltawa)

Halbschwergewicht

129 - 17 - 0

#5

Fazliddin Erkinboev

Usbekistan (Namangan)

Halbschwergewicht

57 - 3 - 0

#6

Luiz De Oliveira

Brasilien (São Paulo)

Leichtgewicht

85 - 14 - 0

#7

Andrey Peglivanyan

Russland (Adler)

Federgewicht

45 - 3 - 0

#8

Turabek Khabibullaev

Usbekistan (Taschkent)

Schwergewicht

62 - 8 - 0

#9

Eduard Savvin

Russland (Sankt Petersburg)

Federgewicht

81 - 12 - 0

#10

Asadkhuja Muydinkhujaev

Usbekistan (Fergana)

Weltergewicht

69 - 10 - 0

Die wichtigste Lösung und die zukünftige Überlegenheit des usbekischen Boxens

Die wichtigste Frage, die viele Sportbegeisterte und Experten interessiert, ist — Usbekistans wie sich dieses historische Ergebnis bei großen Turnieren in naher Zukunft widerspiegeln wird. Die wichtigste Schlussfolgerung ist,dass die Besetzung von 4 der 10 Plätze auf der BoxRec-Plattform, dem prestigeträchtigsten Zentrum für Amateurboxen, zeigt, dass der systematische und kontinuierliche Generationenwechsel in unserer Nationalmannschaft einwandfrei funktioniert. Der Aufstieg nicht nur von Olympiasiegern, sondern auch von jungen Weltmeistern wie Fazliddin Erkinboev und Turabek Khabibullaev in die Weltelite in so kurzer Zeit ist ein Beweis dafür, dass Usbekistans absolute Hegemonie bei zukünftigen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften anhalten wird.

Glauben Sie, dass Abdumalik Khalokov und unsere anderen Champions diese BoxRec P4P-Führung auch beim Übergang zum Profiboxen beibehalten können? Wen von den usbekischen Boxern hätten Sie noch in dieser TOP-10-Liste erwartet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen stolzen historischen Sieg des usbekischen Sports mit Ihren Liebsten und Boxfans!

BoxRecҲаваскор боксЎзбекистон боксАбдумалик ХалоковFazliddin ErkinboevТоп-10Олимпиада чемпиони
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Werden Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die 1000-Tore-Marke erreichen?Werden Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die 1000-Tore-Marke erreichen?Heute, 15:14Arteta warnt vor der feindseligen Atmosphäre in Neapel und verrät seine ErfolgsformelArteta warnt vor der feindseligen Atmosphäre in Neapel und verrät seine ErfolgsformelHeute, 14:55Ayyoub Bouaddi glänzt in Porto und erntet Lob vom TeamAyyoub Bouaddi glänzt in Porto und erntet Lob vom TeamHeute, 10:11José Mourinho enthüllt das Geheimnis hinter dem Sieg gegen InterJosé Mourinho enthüllt das Geheimnis hinter dem Sieg gegen InterHeute, 10:10Maresca spricht über den wichtigen Auswärtssieg gegen PortoMaresca spricht über den wichtigen Auswärtssieg gegen PortoHeute, 10:06Enzo Fernández lobt Erling HaalandEnzo Fernández lobt Erling HaalandHeute, 09:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier