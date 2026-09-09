In der Welt des internationalen Amateurboxens wurde der Führungsanspruch von Usbekistan erneut offiziell bestätigt. Das weltweit einflussreichste und unabhängige Statistikportal für Boxen, BoxRec , hat seine aktualisierte globale Pound-for-Pound (P4P)-Rangliste für Amateurboxer unabhängig von der Gewichtsklasse veröffentlicht. Der Olympiasieger und dreifache Weltmeister Abdumalik Khalokov hat die Spitzenposition dieser prestigeträchtigen Liste eingenommen und wurde als unangefochtener Boxer des Planeten anerkannt. Besonders erfreulich ist, dass es gleich 4 usbekische Boxer in die Top Ten der Welt geschafft haben, womit unsere Nationalmannschaft einen absoluten Weltrekord aufgestellt hat. Welche unserer Boxer haben es noch in die Top Ten geschafft, wie sehen ihre Siegesserien aus und wer sind die Hauptkonkurrenten in der Rangliste? Am Ende des Artikels präsentieren wir die wichtigste Intrige — die offizielle BoxRec TOP-10-Tabelle und alle Details zur historischen Überlegenheit des usbekischen Boxens.

Abdumalik Khalokov — Der Boxer Nummer eins der Welt

Die Führungsergebnisse der usbekischen Meister der Ringe zeigen sich in den folgenden glänzenden Indikatoren:

Absoluter 1. Platz: Olympiasieger und dreifacher Weltmeister Abdumalik Khalokov stieg mit 101 Siegen im Leichtgewicht zum stärksten Amateurboxer des Planeten unabhängig von der Gewichtsklasse auf Platz 1 auf;

Fazliddin Erkinboev in den TOP-5: Der junge Weltmeister Fazliddin Erkinboev setzte seine beeindruckende Siegesserie im Halbschwergewicht fort und sicherte sich den ehrenvollen 5. Platz in der Weltrangliste;

Turabek Khabibullaev auf Spitzenplätzen: Der talentierte Weltmeister Turabek Khabibullaev belegte mit seinem Können im Schwergewicht den 8. Platz der prestigeträchtigen TOP-10;

Asadkhuja Muydinkhujaev vervollständigt die Top Ten: Olympiasieger und Weltmeister, der Star im Weltergewicht, Asadkhuja Muydinkhujaev, sammelte ebenfalls wertvolle Punkte und schaffte es offiziell in die Reihe der 10 stärksten Boxer der Welt.

„Diese aktualisierte BoxRec-Rangliste besiegelt offiziell erneut, dass die usbekische Boxschule derzeit die unangefochtene und stabilste Kraft im Amateurboxen der Welt ist“, erkennen internationale Sportanalysten an.

Usbekistan — Das einzige Land mit den meisten Vertretern in den TOP-10

Die aktualisierte Tabelle zeigte auch eine große Überlegenheit im Wettbewerb zwischen den Ländern:

Weltrekord: Kein anderes Land konnte 4 Vertreter in die Top Ten bringen — Usbekistan wurde in dieser Hinsicht zum einzigen Spitzenreiter auf dem Planeten;

Hauptkonkurrenten: In den Top Ten sind auch Vertreter aus Russland (4 Boxer), der Ukraine (1 Boxer — Oleksandr Khyzhniak) und Brasilien (1 Boxer — Luiz De Oliveira) vertreten;

Stabile Rekorde: Alle usbekischen Boxer, die in die Rangliste aufgenommen wurden, haben ein maximales 5-Sterne-Rating.

Offizielle BoxRec P4P Welt-TOP-10-Rangliste

Laut der offiziellen Datenbank des internationalen Portals sieht die Top Ten wie folgt aus:

Platz Boxer Land / Stadt Gewichtsklasse Sieg-Niederlage #1 Abdumalik Khalokov Usbekistan (Taschkent) Leichtgewicht 101 - 11 - 0 #2 Muslim Gadzhimagomedov Russland (Serpuchow) Schwergewicht 104 - 7 - 0 #3 Vsevolod Shumkov Russland (Kamensk-Uralski) Leichtgewicht 84 - 11 - 0 #4 Oleksandr Khyzhniak Ukraine (Poltawa) Halbschwergewicht 129 - 17 - 0 #5 Fazliddin Erkinboev Usbekistan (Namangan) Halbschwergewicht 57 - 3 - 0 #6 Luiz De Oliveira Brasilien (São Paulo) Leichtgewicht 85 - 14 - 0 #7 Andrey Peglivanyan Russland (Adler) Federgewicht 45 - 3 - 0 #8 Turabek Khabibullaev Usbekistan (Taschkent) Schwergewicht 62 - 8 - 0 #9 Eduard Savvin Russland (Sankt Petersburg) Federgewicht 81 - 12 - 0 #10 Asadkhuja Muydinkhujaev Usbekistan (Fergana) Weltergewicht 69 - 10 - 0

Die wichtigste Lösung und die zukünftige Überlegenheit des usbekischen Boxens

Die wichtigste Frage, die viele Sportbegeisterte und Experten interessiert, ist — Usbekistans wie sich dieses historische Ergebnis bei großen Turnieren in naher Zukunft widerspiegeln wird. Die wichtigste Schlussfolgerung ist,dass die Besetzung von 4 der 10 Plätze auf der BoxRec-Plattform, dem prestigeträchtigsten Zentrum für Amateurboxen, zeigt, dass der systematische und kontinuierliche Generationenwechsel in unserer Nationalmannschaft einwandfrei funktioniert. Der Aufstieg nicht nur von Olympiasiegern, sondern auch von jungen Weltmeistern wie Fazliddin Erkinboev und Turabek Khabibullaev in die Weltelite in so kurzer Zeit ist ein Beweis dafür, dass Usbekistans absolute Hegemonie bei zukünftigen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften anhalten wird.

Glauben Sie, dass Abdumalik Khalokov und unsere anderen Champions diese BoxRec P4P-Führung auch beim Übergang zum Profiboxen beibehalten können? Wen von den usbekischen Boxern hätten Sie noch in dieser TOP-10-Liste erwartet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen stolzen historischen Sieg des usbekischen Sports mit Ihren Liebsten und Boxfans!