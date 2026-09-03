Alle Sommertransfers 2026 von Manchester City bekannt gegeben

Das Sommertransferfenster in den europäischen Top-Ligen, insbesondere in der englischen Premier League, ist offiziell geschlossen. Nach dem Abschied des legendären Trainers Pep Guardiola Manchester Cityhat eine neue Ära begonnen, die wie erwartet zu einer beispiellosen Kaderrevolution geführt hat. Das Tandem aus dem neuen Sportdirektor des Vereins, Hugo Viana, und dem neu ernannten italienischen Cheftrainer Enzo Maresca hat den Kader der „Cityzens“ praktisch neu aufgebaut. Der Verein hat in diesem Sommertransfermarkt nicht nur Rekordsummen ausgegeben, sondern sich auch von einer Reihe legendärer Stars verabschiedet.

Rekordeinkäufe und neue Stars: Wer ist gekommen?

Hugo Viana scheute keine Kosten, um die für Marescas taktisches Konzept benötigten Spieler zu verpflichten:

Enzo Fernández (von Chelsea): 125 Millionen Pfund – der sensationellste und teuerste Transfer des Sommers;

Elliot Anderson (von Nottingham Forest): 116 Millionen Pfund – ein weiterer fantastischer Einkauf innerhalb der Premier League;

Ayyoub Bouaddi (von Lille): 95 Millionen Euro (+ 5 Millionen Euro Bonus);

Iliman Ndiaye (von Everton): 60 Millionen Pfund (+ 5 Millionen Pfund Bonus);

Allan (von Palmeiras): 37,5 Millionen Euro (+ 2,5 Millionen Euro);

Matis Deturbe (von Troyes): 25 Millionen Euro;

Jeremy Monga (von Leicester City): 10 Millionen Pfund (+ 2,5 Millionen Pfund);

Pierce Charles (von Sheffield Wednesday): 3 Millionen Pfund (+ mindestens 5 Millionen Pfund, insgesamt bis zu 10 Millionen Pfund);

Gerónimo Rulli (von Marseille): Für 2 Millionen Euro verpflichtet, um die Torhüterposition zu stärken.

Abschied von Legenden und große Verkäufe: Wer ist gegangen?

Mit dem Ziel, den Kader zu verjüngen und die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten, wurden die wichtigsten Stars des Teams an andere Giganten verkauft oder durften als ablösefreie Spieler gehen:

Savinho: Für 75 Millionen Pfund zu Tottenham (+ 10 Millionen Pfund Bonus);

Rodri: Transfer zum FC Barcelona für 65,4 Millionen Pfund inklusive Boni;

Tijjani Reijnders: Für 52 Millionen Pfund zu Al-Qadsiah;

Nico González: Für 48 Millionen Pfund zu Newcastle (+ 4 Millionen Pfund Bonus);

James Trafford: Für 40 Millionen Pfund zu Leeds (+ Boni);

Manuel Akanji: Für 15 Millionen Euro zu Inter Mailand;

Nathan Aké: Für 7 Millionen Pfund zu Fenerbahçe (+ 1,5 Millionen Pfund Bonus);

Issa Kaboré: Für 2 Millionen Pfund zu Wrexham;

Bernardo Silva: Wechselte als ablösefreier Spieler zu Real Madrid;

John Stones: Wechselte nach Vertragsende ablösefrei zu Inter Mailand.

Umfassende Leihpolitik: Wer nicht zum Stammkader gehört

Eine Reihe erfahrener und junger Spieler, denen unter Maresca keine Spielzeit garantiert werden konnte, wurden an andere Teams ausgeliehen:

Omar Marmoush: Für eine Saison an Tottenham ausgeliehen, mit einer Kaufpflicht von 50 Millionen Pfund (+ 10 Millionen Pfund Bonus);

Juma Bah: Zu Augsburg (mit einer Kaufoption von 20 Millionen Euro);

Matis Deturbe: Wurde nach der Verpflichtung sofort an Monaco ausgeliehen;

Claudio Echeverri: Wechselte mit Kaufoption zu Benfica;

Jack Grealish: Für eine Saison an Everton ausgeliehen;

Zudem werden Divine Mukasa (West Ham), Divin Mubama (Southampton), Stephen Mfuni (Coventry City), Jeremy Monga (Swansea City), Sverre Nypan und Ishaya Dada-Mascoll (Lommel), Max Alleyne (Burnley), Kalvin Phillips und Jaden Heskey (Sheffield United), Pierce Charles (QPR), Oliver Watmuff (Stockport County), Christian McFarlane (Leicester City), Charlie Gray (Wigan Athletic), Emilio Lawrence (Luton Town), Lakyle Samuel (Exeter City), Spike Brits (Sutton United) und Jack Wint (Kidderminster Harriers) für ein Jahr ausgeliehen.

Ohne Persönlichkeiten wie Pep Guardiola, Rodri, Bernardo Silva und Stones, Manchester Cityschlägt unter Maresca ein völlig neues Kapitel in seiner Geschichte auf.

Glauben Sie, dass diese massive Transferrevolution von Enzo Maresca und Hugo Viana Manchester City wieder zu den Titeln in der Premier League und Champions League führen wird, oder wird der Abgang von Rodri und Guardiola eine Krise auslösen? Welcher der Neuzugänge wird am erfolgreichsten sein? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!