Usbekische Superligaim Rahmen des 21. Spieltags besiegte der Klub Nasaf aus Qarshi das Team von Bunyodkor aus Taschkent zu Hause mit 3:0. Nach diesem souveränen Sieg nahm der Cheftrainer der Mannschaft aus Qarshi, Ruzikul Berdiyev an einer Pressekonferenz teil und gab detaillierte und offene Antworten auf alle aktuellen Fragen der Journalisten. Neben der Spielanalyse enthüllte der Trainer neue Verletzungen im Team, das Fehlen von 5 Spielern, die in die Olympiamannschaft berufen wurden, und die Hauptziele für die bevorstehenden Spiele der ACL Two. Wie steht es also um Bekjon Rahmatov und Shala, was ist die Stärke der Gegner in der ACL Two-Gruppe und warum hält Berdiyev sie nicht für stärker als Neftchi? Am Ende des Artikels präsentieren wir alle Details zur Hauptintrige – den Aufgaben von Nasaf auf internationaler Bühne und den Maßnahmen, die angesichts des engen Spielplans ergriffen werden.

Sieg über Bunyodkor und der Verletzungsstatus im Team

Ruzikul Berdiyev ging zunächst auf den hohen Sieg und die Gesundheit der Spieler ein:

Das Ergebnis von Erfahrung und Standardsituationen: Der Trainer betonte, dass der Gegner in Sachen Erfahrung schwächer war und das frühe Tor sowie die Standardsituationen halfen, das Spiel vollständig zu kontrollieren;

Zuschauerzahlen: Es wurde anerkannt, dass der steigende Zuschauerzuspruch im Zentralstadion in Qarshi eine große moralische Unterstützung für das Team und das Management ist;

Die Verletztenliste wächst: Bekjon Rahmatov, der im Spiel traf, wurde verletzungsbedingt ausgewechselt und wird sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen; auch Murod ist verletzt;

Shalas Zustand: Der Spieler nahm aufgrund einer leichten Verletzung und einer Erkältung nicht an diesem Spiel teil, wird aber voraussichtlich bis zum nächsten Spiel wieder im Kader stehen;

Der Nutzen von Sharof Muhitdinov: Sharof, der als Torschütze glänzte, spielt derzeit auf mehreren Positionen zuverlässig und trägt maßgeblich zu den Siegen bei.

„Wir haben versucht, starken Druck auf den Gegner auszuüben und haben durch deren Fehler Tore erzielt. Das war der Hauptgrund für unseren Sieg“, sagte Ruzikul Berdiyev.

Enger Spielplan und 5 fehlende Spieler

Nasaf steht in den kommenden Tagen vor komplexen Herausforderungen, sowohl in der nationalen Meisterschaft als auch im kontinentalen Turnier:

Kurze Zeit und schwierige Reisen: Das Team bestreitet am 16. ein Auswärtsspiel in der ACL Two, kehrt zurück und muss am 20. in der Superliga gegen Andijon antreten;

Spieler für die Olympiamannschaft abgestellt: Im Interesse der Nationalmannschaft wurden 5 Mitglieder von Nasaf freigestellt; Berdiyev hat das Ziel, diese beiden wichtigen Spiele erfolgreich zu bestreiten.

Die wichtigste Lösung und das Niveau der Gegner in der ACL Two

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans und Analysten interessiert, ist, wie stark die Gegner von Nasaf im ACL Two-Wettbewerb sind und was das Hauptziel des Teams ist. Die wichtigste Lösung und Schlussfolgerung ist, dass, Ruzikul Berdiyev das Hauptziel des Klubs fest als erfolgreiches Weiterkommen aus der Gruppe festgelegt hat. Die Gegner in der Gruppe sind der Meister/Vizemeister von Bahrain (verstärkt durch einen ehemaligen kroatischen Stürmer von Tractor und afrikanische Legionäre), Kuwait und Al-Wahda, deren Stärke gleichmäßig verteilt ist. Auf die Frage eines Journalisten „Ist ihr Niveau höher als das von Neftchi?“ antwortete Ruzikul Berdiyev jedoch offen „Nein, ich kann nicht sagen, dass sie Neftchi überlegen sind“ und betonte ausdrücklich, dass der Kader des Teams aus Fergana sehr hochwertig sei und sie in der ACL Elite ein Wörtchen mitreden könnten.

Glauben Sie, dass Nasaf die schwierigen Auswärtsspiele am 16. und 20. ohne Punktverlust überstehen kann, während 5 Spieler bei der Olympiamannschaft sind und die Verletzungen zunehmen? Stimmen Sie Ruzikul Berdiyevs Einschätzung zu, dass die ACL Two-Gegner nicht stärker als Neftchi sind? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der hitzigen Pressekonferenz des usbekischen Fußballs mit Ihren Liebsten und Fußballfans!