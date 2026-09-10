Ivan Bošković offenbart die Wahrheit nach der gestrigen Niederlage von Bunyodkor

Bunyodkor, einer der glanzvollsten Giganten der jüngeren Geschichte des usbekischen Fußballs, durchlebt eine der schwersten Krisen seines Bestehens. Der montenegrinische Fachmann, der als Retter für das Team berufen wurde, Ivan Bošković konnte trotz seiner Rückkehr als Cheftrainer die bittere Niederlagenserie nicht stoppen – die Mannschaft aus Taschkent verlor in der 21. Runde in Qarshi mit 0:3 gegen Nasaf. Die anschließende Pressekonferenz sorgte jedoch für mehr Aufsehen als das Ergebnis selbst: Bošković gab offene und mutige Antworten auf Fragen zur schwierigen Atmosphäre im Team, zum Abgang des Trainerstabs und vor allem zur prekären Lage der Spieler, die seit Monaten ohne Gehalt ihre Familien ernähren müssen. Warum hat Bošković zugestimmt, zu einem krisengeschüttelten Verein zurückzukehren, wer hat das Team verlassen und welche Chancen haben die „Schwalben“, den Abstieg zu vermeiden? Am Ende des Artikels präsentieren wir alle Details zur aktuellen Hauptaufgabe von Bunyodkor und der einzigen Überlebensformel des Trainers gegen die Finanzkrise.

Das 0:3 in Qarshi und die innere Einstellung: „Die Jungs haben nicht aufgegeben“

Obwohl die Niederlage in Qarshi feststand, würdigte Bošković den Kampfgeist seiner Schützlinge besonders:

Fehler wurden bestraft: Der Trainer betonte, dass Torchancen herausgespielt wurden, aber ein einziger Fehler reichte aus, damit der Gegner sie schnell bestrafte;

Erzwungenes Risiko: Um den Spielstand zu ändern, musste das Team Risiken eingehen; dieser Stil brachte manchmal Chancen, öffnete aber auch Tür und Tor für Konter;

Aktivität in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause legten die Spieler den Druck und die Nervosität ab, agierten deutlich mutiger und kämpften bis zum Schluss.

„Heute haben wir gezeigt, dass wir in guter Form sind. Das Wichtigste ist, dass wir nicht aus dem Spiel gefallen sind und nicht aufgegeben haben. Wir haben fast nichts mehr zu verlieren, deshalb geben die Jungs alles auf dem Platz, nur um etwas zu gewinnen“, betonte Ivan Bošković.

Spieler ohne Gehalt, Abgänge und finanzielle Probleme

Der schmerzhafteste Teil der Pressekonferenz konzentrierte sich auf die Finanzkrise des Vereins:

Ein Kader ohne Gehälter: Auf die Frage der Journalisten, „Wie schwer ist es, Spieler zu führen, die kein Gehalt nach Hause bringen können?“, erklärte der Trainer, dass es keinen Sinn habe, sich zu beschweren;

Wer nicht bleiben wollte, ging, wer blieb, blieb für den Fußball: Der Trainer enthüllte, dass unter diesen schwierigen Bedingungen einige Spieler den Verein freiwillig verlassen haben; diejenigen, die im Kader geblieben sind, sind nicht da, um sich zu beschweren, sondern um ehrlichen Fußball zu spielen und an sich zu arbeiten;

Lücke im Trainerstab: Nach dem Abgang des vorherigen Trainerstabs ist die Frage der Neubesetzung dringend, aber derzeit liegt die gesamte Energie auf dem Training.

Die wichtigste Lösung und die Aufgabe, Bunyodkor in der Elite zu halten

Die wichtigste Frage, die viele Fans und Experten des usbekischen Fußballs beschäftigt, ist, ob Bunyodkor angesichts der Finanz- und Personalkrise aus der Superliga absteigen wird oder nicht. Die wichtigste Lösung und Schlussfolgerung ist,dass Ivan Bošković seine Rückkehr zum Verein nicht mit persönlichem Interesse oder Bequemlichkeit begründete, sondern mit seiner langjährigen, unendlichen Liebe zu Bunyodkor und seinem Glauben an das große Potenzial der Vereinsakademie. Der Trainer stellte klar, dass finanzielle Angelegenheiten von der Führung gelöst werden müssen und seine Aufgabe ausschließlich der Fußball sei. Heute ist die einzige Hauptaufgabe des Teams, Bunyodkor trotz aller Schwierigkeiten und Verluste in der Superliga zu halten. Wenn die unbezahlten Spieler mental nicht zerbrechen und eine solche interne Geschlossenheit bewahren können, hat das Team eine Chance, seinen Platz in der Elite zu verteidigen.

Glauben Sie, dass Ivan Bošković Bunyodkor unter diesen schwierigen Bedingungen der Finanzkrise und ausbleibender Gehälter vor dem Abstieg bewahren kann, oder werden Managementfehler das Team in die Pro League führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des schmerzhaften Problems im usbekischen Fußball mit Ihren Liebsten und Fußballfans!