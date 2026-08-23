Feuriges Duell: Newcastle und Liverpool geben Startaufstellungen bekannt

Der erste Spieltag der englischen Premier League bietet den Fans ein echtes Spitzenspiel. Im ersten offiziellen Duell der Saison Liverpool reist auswärts ins St. James' Park, um auf ein kompromissloses Newcastle zu treffen.

Diese Begegnung ist von großer Bedeutung, da sie das offizielle Debüt für Liverpools neuen Cheftrainer Andoni Iraola als Coach der Merseysider markiert. Der spanische Taktiker ist bereit, das neue Gesicht der Mannschaft direkt ab dem ersten Spieltag zu präsentieren.

Neues Gesicht bei Liverpool: Wirtz, Isak und Frimpong stehen in der Startelf!

Iraola hat für das Auswärtsspiel folgende Startelf gewählt:

Torwart: Alisson

Verteidiger: Jeremie Frimpong, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mittelfeld: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa, Florian Wirtz

Stürmer: Cody Gakpo, Alexander Isak

Die Verstärkungen in der Offensive und auf den Flügeln deuten darauf hin, dass die Merseysider von Beginn an aggressiven Fußball zeigen wollen.

Newcastles Startelf

Die 'Magpies', die zu Hause nur auf Sieg spielen, gehen mit folgender Aufstellung in die Partie:

Startaufstellung: Hornicek, Hall, Botman, Wissa, Osula, Barnes, Shaw, Schär, Elanga, Dedić, Miley.

Spielzeit und Details

Spieltag: Englische Premier League, 1. Spieltag

Begegnung: Newcastle gegen Liverpool

Anstoßzeit: Heute, am 23. August um 20:30

Andoni Iraola Für das von Andoni Iraola trainierte Liverpool ist dieses Auswärtsspiel der erste ernsthafte Test, um die Titelambitionen für die neue Saison zu untermauern.