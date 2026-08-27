Die Auslosung für die 3. Runde des prestigeträchtigen englischen Ligapokals hat stattgefunden. Ab dieser Runde steigen offiziell alle Top-Klubs, die England in den europäischen Wettbewerben vertreten, in den Kampf um die Trophäe ein.

Die Auslosung bescherte den Fans einige sensationelle Paarungen – als zentrales und spektakulärstes Duell der Runde wurde Liverpool gegen Tottenham festgelegt.

Gegen wen spielen die Giganten? Wichtige Duelle

Die 3. Runde hält für die Spitzenreiter der Premier League unterschiedliche Herausforderungen bereit:

Manchester Unitedgegen Brighton: Die Red Devils empfangen das gefährliche und offensivstarke Brighton zu Hause;

Manchester Citygegen Norwich: Der amtierende Meister trifft auf einen Vertreter aus einer unteren Liga;

Ipswich gegen Arsenal: Die Mannschaft von Mikel Arteta muss auswärts bestehen;

Die Situation beim FC Chelsea: Die 'Blues' müssen zunächst in einem Nachholspiel Luton besiegen, um sich das Recht auf ein Duell gegen Leeds zu sichern.

Alle Ergebnisse der Auslosung zur 3. Runde des Ligapokals:

Crystal Palace gegen Middlesbrough

Manchester Unitedgegen Brighton

Manchester City gegen Norwich

Sunderland gegen Hull

Ipswich gegen Arsenal

Coventry gegen Aston Villa

Bournemouth gegen Lincoln

Liverpool gegen Tottenham

Chelsea / Luton gegen Leeds

Millwall gegen Newcastle

Fleetwood gegen Sheffield United

Everton gegen Wolverhampton

Leyton Orient gegen Bradford

Reading gegen Brentford

Peterborough gegen Barnsley

West Ham gegen Fulham / Wimbledon

Wann finden die Spiele statt?

Die Spiele der 3. Runde des Ligapokals sind im dichten Herbstkalender für den Zeitraum von zwei Wochen ab dem 7. und 14. September angesetzt.

Zur Erinnerung: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, verteidigte in der vergangenen Saison die Farben von Manchester City und gewann die wichtigste Trophäe dieses Turniers – den englischen Ligapokal.