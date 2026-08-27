Super-Duell im englischen Ligapokal: Alle Paarungen der 3. Runde ausgelost

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Super-Duell im englischen Ligapokal: Alle Paarungen der 3. Runde ausgelost

Die Auslosung für die 3. Runde des prestigeträchtigen englischen Ligapokals hat stattgefunden. Ab dieser Runde steigen offiziell alle Top-Klubs, die England in den europäischen Wettbewerben vertreten, in den Kampf um die Trophäe ein.

Die Auslosung bescherte den Fans einige sensationelle Paarungen – als zentrales und spektakulärstes Duell der Runde wurde Liverpool gegen Tottenham festgelegt.

Gegen wen spielen die Giganten? Wichtige Duelle

Die 3. Runde hält für die Spitzenreiter der Premier League unterschiedliche Herausforderungen bereit:

  • Manchester Unitedgegen Brighton: Die Red Devils empfangen das gefährliche und offensivstarke Brighton zu Hause;

  • Manchester Citygegen Norwich: Der amtierende Meister trifft auf einen Vertreter aus einer unteren Liga;

  • Ipswich gegen Arsenal: Die Mannschaft von Mikel Arteta muss auswärts bestehen;

  • Die Situation beim FC Chelsea: Die 'Blues' müssen zunächst in einem Nachholspiel Luton besiegen, um sich das Recht auf ein Duell gegen Leeds zu sichern.

Alle Ergebnisse der Auslosung zur 3. Runde des Ligapokals:

  • Crystal Palace gegen Middlesbrough

  • Manchester Unitedgegen Brighton

  • Manchester City gegen Norwich

  • Sunderland gegen Hull

  • Ipswich gegen Arsenal

  • Coventry gegen Aston Villa

  • Bournemouth gegen Lincoln

  • Liverpool gegen Tottenham

  • Chelsea / Luton gegen Leeds

  • Millwall gegen Newcastle

  • Fleetwood gegen Sheffield United

  • Everton gegen Wolverhampton

  • Leyton Orient gegen Bradford

  • Reading gegen Brentford

  • Peterborough gegen Barnsley

  • West Ham gegen Fulham / Wimbledon

Wann finden die Spiele statt?

Die Spiele der 3. Runde des Ligapokals sind im dichten Herbstkalender für den Zeitraum von zwei Wochen ab dem 7. und 14. September angesetzt.

Zur Erinnerung: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, verteidigte in der vergangenen Saison die Farben von Manchester City und gewann die wichtigste Trophäe dieses Turniers – den englischen Ligapokal.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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