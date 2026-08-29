Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft: Usbekische Athletinnen auf dem Podium

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Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft: Usbekische Athletinnen auf dem Podium

Das usbekische Nationalteam hat bei der Kanu-Weltmeisterschaft eine weitere Medaille gewonnen. Bei den aktuellen Wettkämpfen des prestigeträchtigen Turniers in Polen standen unsere Vertreterinnen zum zweiten Mal auf dem Podium.

Im 200-Meter-Zweier-Kanu der Frauen kamen Shokhsanam Sherzodova und Nilufar Zokirova als Zweite ins Ziel und gewannen die Silbermedaille.

Das wichtige Ergebnis von Sherzodova und Zokirova

Usbekische Athletinnen erzielten ein starkes Ergebnis im 200-Meter-Zweier-Kanu und sicherten sich einen Platz unter den Medaillengewinnern der Weltmeisterschaft.

Nach Abschluss des Wettbewerbs:

  • Shokhsanam Sherzodova und Nilufar Zokirova — 2. Platz;

  • Distanz — 200 Meter;

  • Disziplin — Zweier-Kanu;

  • Ergebnis — Silbermedaille.

Dieses Ergebnis ist ein weiterer bedeutender internationaler Erfolg für den usbekischen Kanusport.

Usbekische Delegation gewinnt zweite Medaille

Die Silbermedaille von Sherzodova und Zokirova ist die zweite Auszeichnung des usbekischen Nationalteams bei der Weltmeisterschaft in Polen.

Einen Tag zuvor war Artur Guliyev im 200-Meter-Einer-Kanu der Männer ebenfalls als Zweiter ins Ziel gekommen.

Damit hat die usbekische Delegation in den Kurzstrecken-Wettbewerben des Turniers nacheinander Silbermedaillen gewonnen.

Die Weltmeisterschaft in Polen geht weiter

Die weltbesten Athleten nehmen an der Kanu-Weltmeisterschaft in der Stadt Posen teil.

Usbekische Athleten zeigen seit den ersten Tagen des Wettbewerbs ihren Kampfgeist um die Medaillenränge.

Besonders bemerkenswert: zwei Silbermedaillen in zwei Tagen.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Teilnahme des Nationalteams an der Weltmeisterschaft weiterhin erfolgreich verläuft.

Nun liegt der Fokus auf den nächsten Wettkämpfen

Usbekische Athleten sind in Posen noch nicht fertig. Das Team hat noch die Möglichkeit, in weiteren Disziplinen sein Können unter Beweis zu stellen.

Vorerst haben die Silbermedaille von Shokhsanam Sherzodova und Nilufar Zokirova sowie der vorherige Erfolg von Artur Guliyev das Konto des usbekischen Nationalteams um zwei Weltmeisterschaftsmedaillen erhöht.

Usbekische Kanuten haben in Posen zum zweiten Mal Silber gewonnen — das Team baut seine Medaillensammlung bei der Weltmeisterschaft weiter aus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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