11 Stars aus 11 Klubs: Das Team der Woche des 1. Spieltags der Champions League wurde bekannt gegeben

Die lang erwartete neue Saison der UEFA Champions League startete bereits am ersten Spieltag mit intensiven Duellen, sensationellen Ergebnissen und Explosionen individueller Klasse. Das Team der Woche, das nach Abschluss der Spiele des 1. Spieltags im prestigeträchtigsten Klubturnier des Kontinents zusammengestellt wurde, stieß bei Fans und Experten auf großes Interesse. Das Einzigartige an dieser Elf ist, dass sie einen Leistungsträger aus 11 verschiedenen Vereinen umfasst – kein Team dominierte also die Liste. Von Real Madrid-Torhüter Thibaut Courtois bis hin zu Barcelona-Flügelspieler Raphinha wurden diese Stars zu den Hauptarchitekten des Erfolgs ihrer Klubs. Wer hat es also in das perfekte Team des 1. Spieltags geschafft, wer sind die Überraschungsnamen in der Defensive und welche unerwarteten Entscheidungen gibt es unter den Stars des neuen Champions League-Formats?

Ein zuverlässiger Torhüter und ein überraschendes Abwehr-Quartett

Das Tor und die Abwehrreihe setzen sich aus den zuverlässigsten und abgeklärtesten Vertretern verschiedener Ligen zusammen:

Torhüter — Thibaut Courtois (Real Madrid): Das zuverlässige Bollwerk der „Königlichen“ wurde mit seinen wichtigen Paraden und seiner Gelassenheit bei der Abwehr gefährlicher Angriffe zum unbestrittenen Torhüter Nummer 1 des symbolischen Teams;

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe): Der Vertreter des türkischen Giganten wurde für seine schnellen Aktionen auf dem Flügel und dafür, dass er den gegnerischen Flügelspielern keinen Raum ließ, in die Abwehr berufen;

Pau Torres (Aston Villa): Der Innenverteidiger des Premier-League-Klubs zeichnete sich durch fehlerfreies Stellungsspiel und präzise Pässe bei der Einleitung von Angriffen aus;

Marc Bartra (Betis): Der erfahrene La-Liga-Verteidiger wurde mit seiner Führungsrolle auf dem Platz und seiner Fähigkeit, gegnerische Angriffe zu lesen, zum stabilen Fels in der Mitte;

Sergiño Dest (PSV): Neben seiner Defensivarbeit schaffte es der Außenverteidiger des Klubs aus Eindhoven dank seiner unermüdlichen, gefährlichen Vorstöße in die Offensive in das symbolische Team.

Die „Gehirne“ im Mittelfeld: Kreative Power von Ødegaard bis Olise

Das Zentrum des Spielfelds und die Außenbahnen wurden mit offensiven, flinken und kreativen Talenten besetzt, die unkonventionelle Entscheidungen treffen:

Martin Ødegaard (Arsenal): Der Kapitän der Londoner kontrollierte das Mittelfeld vollständig und verlieh den Angriffen seines Teams Intelligenz und einen präzisen Rhythmus;

Martin Baturina (Como): Dieses Talent des italienischen Klubs war eine der größten Entdeckungen des Spieltags und erntete für sein kreatives Spiel Expertenlob;

Michael Olise (Bayern München): Die neue Offensivwaffe der Münchner wurde für sein Dribbling, seine explosive Geschwindigkeit und seine Bewegungen, die die gegnerische Abwehr vor Rätsel stellten, ausgewählt;

Ferran Torres (PSG): Er stach im Mittelfeld des Pariser Giganten durch seine scharfen Aktionen und seine offensive Effizienz hervor und sicherte sich einen Platz in den Top 11.

Angriffs-Duo: Tormaschine Demirović und der unermüdliche Raphinha!

Die vorderste Front des Angriffs wurde zwei Torschützen anvertraut, die die gegnerischen Torhüter den gesamten Spieltag über in ständige Panik versetzten:

Ermedin Demirović (Stuttgart): Der Mittelstürmer des Bundesligisten wurde für seinen Kampfgeist im Strafraum, seine Wendigkeit und seine Abgeklärtheit in entscheidenden Momenten ausgewählt;

Raphinha (Barcelona): Der brasilianische Flügelspieler der Katalanen wurde dank seines beispiellosen Arbeitseifers, seines aktiven Pressings und der von ihm kreierten gefährlichen Situationen zu einem der hellsten Stars des Teams der Woche;

Absolute Balance: Die Aufnahme von 11 Spielern aus 11 verschiedenen Teams in der Champions League zeigte, dass der Wettbewerb zwischen den Giganten und den neuen Herausforderern immer intensiver wird.

Was ist Ihre Meinung: Welcher Spieler war die größte Sensation oder die verdienteste Anerkennung im Team der Woche des 1. Spieltags der Champions League? Welcher andere Star-Spieler hat Ihrer Meinung nach den Sprung in das symbolische Team verpasst, hätte es aber voll und ganz verdient gehabt? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der heißesten Ereignisse der Champions League mit allen Fußballfans!