Nach Abschluss der 6. World Nomad Games, die das reiche kulturelle Erbe Zentralasiens und der gesamten turkstämmigen Welt der Welt präsentierten, fand in Astana eine große Feier statt. Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew empfing persönlich die Sieger des Wettbewerbs, der vom 31. August bis zum 6. September in Kirgisistan unter intensiven Kämpfen ausgetragen wurde, und zeichnete sie mit hohen staatlichen Auszeichnungen aus. In seiner Rede verkündete das Staatsoberhaupt nicht nur, dass Nationalsportarten nun gesetzlich den olympischen Sportarten gleichgestellt sind, sondern würdigte auch den historischen Sieg von Jelena Rybakina, die kürzlich die Nummer eins der Weltrangliste im Tennis wurde. Was bezeichnete Tokajew als das wertvollste Erbe der beiden Bruderländer, welche Verantwortung wurde den Champions übertragen und wie wurde der Status des kasachischen Sports auf der Weltbühne bewertet?

„Den olympischen Sportarten gleichgestellt“: Historische Aufmerksamkeit von Tokajew für den Nationalsport

Das kasachische Staatsoberhaupt nannte eine Reihe wichtiger Punkte zur Entwicklung der nationalen Identität und des Sports:

Rechtliche Festigung des Status: Der Präsident in Kasachstan betonte, dass Nationalsportarten auf Gesetzesebene offiziell den olympischen Sportarten gleichgestellt wurden;

Erben der Großen Steppe: Tokajew betonte die kulturelle und historische Bedeutung des Wettbewerbs mit den Worten: „Wir sind rechtmäßige Erben der Zivilisation der Großen Steppe“;

Das unschätzbare Vermächtnis der Vorfahren: Das Staatsoberhaupt erklärte, dass das wertvollste Gut, das die Vorfahren dem kasachischen und kirgisischen Volk hinterlassen haben, gegenseitiger Respekt und ewige Freundschaft seien, und betonte, dass man diesen Vermächtnissen treu bleiben müsse;

Ansehen der Nomad Games: Es wurde anerkannt, dass das Ansehen dieses globalen Ethno-Sportwettbewerbs dazu dient, das allgemeine Ansehen der gesamten Region auf der internationalen Bühne zu stärken.

Triumph des kasachischen Sports auf der Weltbühne: Das Beispiel Rybakina

Tokajew erwähnte die jüngsten großen sportlichen Erfolge des Landes mit besonderem Stolz:

„Unsere Autorität ist höher denn je“: Es wurde festgestellt, dass das Ansehen des kasachischen Sports in der Welt heute ein beispielloses Niveau erreicht hat und die ganze Welt dies anerkennt;

Jelena Rybakina — Weltranglistenerste: Der Präsident bewertete den kürzlichen Aufstieg der bekannten Tennisspielerin Jelena Rybakina zur Nummer 1 der WTA-Weltrangliste als einen wahrhaft großen und historischen Erfolg;

Harmonie umfassender Siege: Es wurde darauf hingewiesen, dass Sportler sowohl im modernen Spitzensport (Tennis) als auch bei alten nationalen Wettbewerben (Nomad Games) die höchsten Plätze belegen.

„Einfach nur Champion zu sein reicht nicht“: Jugenderziehung und höchste Verantwortung

An die siegreichen Athleten gewandt, betonte der Präsident ihre Pflicht gegenüber der Gesellschaft:

Verantwortung als Vorbild: Da die Jugend zu den Sportlern aufschaut, wurde betont, dass es wichtig ist, nicht nur im Wettbewerb zu gewinnen, sondern auch im Leben diesem Titel gerecht zu werden und ein Vorbild zu sein;

Harmonie von Erziehung und Disziplin: Tokajew mahnte, dass bei der jungen Generation nicht nur Willenskraft und Geduld, sondern auch hohe Kultur, Ethik und eiserne Disziplin geformt werden müssen;

Verleihung staatlicher Auszeichnungen: Am Ende der feierlichen Zeremonie wurden hohe staatliche Auszeichnungen an die Athleten verliehen, die bei den 6. World Nomad Games triumphiert haben, sowie an Aktivisten, die zu dieser prestigeträchtigen Veranstaltung beigetragen haben.

Diese Glückwunschbotschaft des kasachischen Präsidenten hat erneut bewiesen, dass für die zentralasiatischen Länder nationale Werte und Sport nicht nur ein körperlicher Kampf sind, sondern der einflussreichste Faktor, der internationale Diplomatie, brüderliche Bande und den Geist der Jugend formt.

Wie sehr stärkt Ihrer Meinung nach die breite Förderung von nationalen Sportwettbewerben wie den Nomad Games auf dem Niveau der Olympischen Spiele den Zusammenhalt der Region in Zentralasien? Können moderne Sportstars, wie Tokajew sagte, für die Jugend Symbole für Kultur und Anstand sein, nicht nur für Stärke? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen inspirierenden Artikel über den Nationalsport und die siegreichen Helden mit allen Sportfans!