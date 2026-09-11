„Ein wahrer Torregen in Buchara!“: Navbahor deklassiert den Gegner auswärts

Usbekische SuperligaDer 21. Spieltag bot eine der intensivsten und hitzigsten Begegnungen, auf die die Fans gewartet hatten. Einer der Hauptanwärter auf die Medaillen, der Klub Navbahor aus Namangan, war auswärts bei seinem direkten Verfolger, dem Team von Buchara, zu Gast. In diesem Duell, das über das Schicksal des 3. Platzes in der Tabelle entschied, zeigten die „Falken“ aus Namangan eine wahre Meisterleistung. Temur Kapadze Seine Schützlinge zeigten einen offensiven, schnellen und scharfen Fußball, erzielten 4 Tore gegen die Gastgeber und kehrten mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg zurück. In welchen Minuten wurde das Spiel entschieden, wie trafen die jungen Talente und wie hielt Navbahor die Spannung im Titelrennen aufrecht?

Intensiver Start und knappe Ausgeglichenheit in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo und offenem Fußball:

Jiyanovs frühes Tor: Navbahor stürmte direkt nach dem Anpfiff nach vorne und erzielte bereits in der 4. Minute den Führungstreffer — der flinke Stürmer Ruslanbek Jiyanov durchbrach die gegnerische Abwehr und stellte auf 0:1;

Die schnelle Antwort von Buchara: Buchara, das vor heimischem Publikum spielte, ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren und glich in der 12. Minute durch einen präzisen Schuss von Asadbek Juraboev zum 1:1 aus;

Ausgeglichener Kampf bis zur Pause: Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lieferten sich beide Klubs einen harten Kampf im Mittelfeld und gingen mit einem Unentschieden in die Pause.

Die Gala in der zweiten Halbzeit: 3 vernichtende Treffer der „Falken“ in 18 Minuten

In der zweiten Halbzeit zeigten die taktischen Anweisungen und Auswechslungen von Temur Kapadze Wirkung:

Diyor Kholmatovs Wendepunkt: In der 69. Minute erzielte Mittelfeldspieler Diyor Kholmatov ein wichtiges Tor, brachte Navbahor erneut in Führung und brach den Widerstand der Gastgeber (1:2);

Shohruhbek Abdurahmonovs solider Treffer: Die Gäste, die nicht aufhörten anzugreifen, erhöhten in der 78. Minute durch das Können von Shohruhbek Abdurahmonov auf 1:3;

Jasurbek Jaloliddinovs Schlusspunkt: In der 87. Minute nutzte Spielmacher Jasurbek Jaloliddinov einen Fehler der Abwehr von Buchara und schob den Ball zum 1:4-Endstand ins Netz.

Situation in der Tabelle: Kapadzes Team festigt den 3. Platz

Dieser glänzende Auswärtssieg hatte schwerwiegende Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis in der Tabelle:

41 Punkte und ein sicherer Bronzeplatz: Navbahor erreichte 41 Punkte, festigte damit den 3. Platz in der Superliga weiter und setzt die Jagd auf die Spitzenreiter fort;

Bucharas Rückstand: Die Gastgeber blieben mit 34 Punkten auf dem 4. Platz, und der Abstand zum Konkurrenten wuchs auf 7 Punkte an, was ihre Medaillenchancen deutlich erschwerte;

Eine Mischung aus Jugend und Können: Alle vier Torschützen aus Namangan — Jiyanov, Kholmatov, Abdurahmonov und Jaloliddinov — sind Talente, die bereits in National- und Jugendmannschaften gespielt haben, was die Effektivität des Systems von Kapadze unterstreicht.

Dieser deutliche Sieg auf dem Platz von Buchara bewies klar, dass Navbahor zum Saisonende seine Bestform erreicht hat und im Kampf um die Podiumsplätze nicht nachlassen wird.

Glauben Sie, dass Navbahor unter der Leitung von Temur Kapadze die Spitzenreiter in den verbleibenden Runden noch einholen und in den Titelkampf eingreifen kann? Welcher Spieler hat Sie mit seinem Tor und seiner Leistung im heutigen Spiel am meisten beeindruckt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Siegesbericht für die Fans aus Namangan!