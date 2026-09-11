Auto brannte in der Nähe eines Supermarkts in Aktau (Video)

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Auto brannte in der Nähe eines Supermarkts in Aktau (Video)

In der Nähe eines Supermarkts in der Stadt Aktau ist ein Feuer ausgebrochen. Ein mit einer Gasanlage ausgestatteter Pkw ist in Brand geraten. Dies berichtete Nur.kz.

Der Vorfall ereignete sich heute, am 11. September, im Mikrobezirk Schygys-2. Die Meldung über das brennende Auto ging um 15:20 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr ein.

Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums handelte es sich bei dem brennenden Fahrzeug um einen Volkswagen Jetta.

Es wurde festgestellt, dass das Auto mit einer Gasanlage ausgestattet war.

Zur Brandbekämpfung wurden 6 Feuerwehrleute und 2 Spezialfahrzeuge eingesetzt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

АқтауShigish-2 микрорайонVolkswagen Jettaгаз-баллон ускунаси
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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