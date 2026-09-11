„Doppelpack von Abduxoliqov!“: Lokomotiv deklassiert Mash’al zu Hause

·11·Sport
„Doppelpack von Abduxoliqov!“: Lokomotiv deklassiert Mash’al zu Hause

Usbekische SuperligaDer 21. Spieltag bot ein wichtiges und intensives Duell in der Hauptstadt. Lokomotiv Taschkent, das ernsthaft um die Qualifikation für den Europapokal und die Spitzenplätze kämpft, empfing Mash’al aus Muborak. Die „Eisenbahner“, die nur mit einem Sieg ihr Tabellenbild verbessern wollten, zeigten in der zweiten Halbzeit eine wahre Meisterleistung und erzielten drei unbeantwortete Tore. Der Held des Spiels, der erfahrene Torjäger Temurxo‘ja Abduxoliqov, schnürte einen Doppelpack, während das junge Talent Jafar Bahodirov den Schlusspunkt setzte. Wie konnte Lokomotiv die 56 Minuten lang standhafte Abwehr knacken, wie sehr haben Abduxoliqovs Tore das Team in der Tabelle nach oben gebracht und warum wird die Lage für Mash’al immer prekärer?

Harter Widerstand in der ersten Halbzeit und eine „Explosion“ nach der Pause

Obwohl das Spiel unter großem Druck der Gastgeber begann, war es nicht einfach, den Führungstreffer zu erzielen:

  • Die dichte Abwehr der Gäste aus Muborak: Mash’al, das am Tabellenende um den Klassenerhalt kämpft, verteidigte in den ersten 45 Minuten diszipliniert und wehrte die Angriffe der Hauptstädter erfolgreich ab;

  • Abduxoliqov bricht das Eis: Nachdem Lokomotiv zu Beginn der zweiten Halbzeit den Druck massiv erhöht hatte, erzielten sie in der 56. Minute ihr Ziel – Teamleader Temurxo‘ja Abduxoliqov bewies im Strafraum Geistesgegenwart und eröffnete den Torreigen (1:0);

  • Doppelpack des erfahrenen Torjägers: Kurz vor Spielende, in der 85. Minute, nutzte Abduxoliqov einen Fehler der gegnerischen Abwehr eiskalt aus, beförderte den Ball erneut ins Netz und entschied die Partie endgültig (2:0);

  • Der Schlusspunkt durch Bahodirov: In der 90.+1 Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Jafar Bahodirov zum dritten Mal gegen Mash’al und stellte den Endstand auf ein deutliches 3:0.

Sprung in der Tabelle: Lokomotiv in den Top Vier!

Dieser souveräne und deutliche Sieg hat das Kräfteverhältnis an der Spitze und am Tabellenende grundlegend verändert:

  • 35 Punkte und Platz 4: Mit den wertvollen drei Punkten kommt Lokomotiv auf 35 Zähler, klettert direkt auf den 4. Platz und setzt die Jagd auf die Medaillenränge fort;

  • Die Chance, Buxoro zu überholen: Durch den Punktverlust der Konkurrenten auf den vorderen Plätzen sind die „Eisenbahner“ nun wieder eng an den Medaillenkandidaten dran;

  • Die hoffnungslose Lage von Mash’al: Mit nur 5 Punkten am Tabellenende festgefahren, wird der Abstieg in die zweite Liga für den Verein aus Muborak von Spieltag zu Spieltag unausweichlicher.

Der Führungsgeist von Temurxo‘ja Abduxoliqov

Das heutige Spiel hat erneut bewiesen, dass individuelle Klasse und Abgeklärtheit bei Lokomotiv den Unterschied ausmachen können. Temurxo‘ja Abduxoliqov übernahm in einem entscheidenden Moment die Verantwortung und führte sein Team an. Dieser Sieg, der jeglichen Widerstand des Gegners brach, zeigte, dass die „Eisenbahner“ zum Saisonende ihre kämpferische Moral voll zurückgewonnen haben. Vor dem Team liegen nun noch intensivere und für die Medaillen entscheidende Begegnungen.

Glauben Sie, dass Lokomotiv unter der Führung von Temurxo‘ja Abduxoliqov in dieser Saison noch in die Top Drei einziehen und einen Medaillenplatz erreichen kann? Was denken Sie über die Chancen von Mash’al auf den Klassenerhalt in der Superliga? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des usbekischen Fußballs mit allen Fans!

Локомотив ТошкентMash’alTemurxo‘ja AbduxoliqovЎзбекистон Суперлиги
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Ein wahrer Torregen in Buchara!“: Navbahor deklassiert den Gegner auswärts„Ein wahrer Torregen in Buchara!“: Navbahor deklassiert den Gegner auswärtsHeute, 21:25Tokajew ehrt Sieger der World Nomad Games — Wichtige Erklärung zum NationalsportTokajew ehrt Sieger der World Nomad Games — Wichtige Erklärung zum NationalsportHeute, 20:36Warum Brenden Aaronson ein wichtiger Spieler für Leeds istWarum Brenden Aaronson ein wichtiger Spieler für Leeds istHeute, 18:57Enzo Maresca gibt Kaderänderungen vor dem Manchester-Derby bekanntEnzo Maresca gibt Kaderänderungen vor dem Manchester-Derby bekanntHeute, 15:56Topuria kehrt zurück: Rückkampf gegen Gaethje oder Super-Fight gegen Pimblett?Topuria kehrt zurück: Rückkampf gegen Gaethje oder Super-Fight gegen Pimblett?Heute, 14:44„Sekunden haben alles entschieden“: Rachmonaliew spricht offen über das 0:4 im Old Trafford„Sekunden haben alles entschieden“: Rachmonaliew spricht offen über das 0:4 im Old TraffordHeute, 14:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier