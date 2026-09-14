Der amtierende Champion des einflussreichsten Mixed-Martial-Arts-Promotions der Welt, der UFC, im Weltergewicht (bis 77 kg) und einer der Führenden im P4P-Ranking, Islam Makhachev gab eine sensationelle Erklärung über den zukünftigen Thron ab. Der 34-jährige russische Kämpfer äußerte sich in einem offenen Interview auf dem beliebten YouTube-Kanal „Ushatayka“ und bewertete die MMA-Zukunft seines bisher letzten Gegners, des bekannten irischen Kämpfers Ian Machado Garry, sehr hoch. Nachdem Makhachev mit einer Siegesserie von 17 Kämpfen auch die 77-kg-Klasse erobert hat, prognostizierte er, dass Garry nach seinem eigenen Rücktritt vom Sport zum absoluten Herrscher dieser Division aufsteigen wird.

Diese unerwarteten Aussagen Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates und Michael Morales haben im hart umkämpften Weltergewicht für große Diskussionen gesorgt. Warum hält Makhachev ausgerechnet den 28-jährigen Iren für seinen Haupterben, welche Aspekte von Ian Garry haben die Aufmerksamkeit des Champions erregt und wie wird der Abgang des 29-fachen Siegers Islam das Kräfteverhältnis in der Gewichtsklasse verändern?

„Er ist sehr jung und wird noch viel erreichen“: Makhachevs Einschätzung zu Garry

Im Interview mit dem Kanal „Ushatayka“ ging Islam Makhachev besonders auf seinen letzten Gegner ein:

Anerkennung als ernsthafteste Bedrohung: „Ich halte Ian Garry für einen der gefährlichsten und ernsthaftesten Gegner“, betonte der Champion;

Prognose für den zukünftigen Titel: Laut Islam wird Garry den Thron der Division übernehmen, sobald dieser frei wird: „Ich denke, er wird Champion, nachdem ich weg bin“;

Jugend und enormes Potenzial: „Er ist noch sehr jung, erst 28 Jahre alt. Er wird in seiner Karriere noch viele Erfolge feiern und sich stark weiterentwickeln können“, lobte er die Fähigkeiten des irischen Sportlers.

17 Siege in Serie und 29 Erfolge: Makhachevs Ära der Unbesiegbarkeit

Der russische Champion befindet sich derzeit auf dem absoluten Höhepunkt seiner sportlichen Form und Karriere:

Beeindruckende Serie: Islam Makhachev hält eine beispiellose Serie von 17 Siegen in Folge im UFC-Oktagon;

29 Siege und 1 Niederlage: Der 34-jährige Champion, der im professionellen MMA insgesamt 29 Siege errang und nur einmal verlor, hat bereits alle namhaften Herausforderer seiner Gewichtsklasse besiegt;

Erfahrung und Gelassenheit: Makhachev lässt seinen Gegnern nicht nur im Ringen und am Boden, sondern in seinen letzten Kämpfen auch im Standkampf keine Chance.

Das spannende Rennen im 77-kg-Limit: Rakhmonov, Prates und andere

Der Wettbewerb in der Weltergewichts-Division ist intensiver denn je:

Shavkat Rakhmonov im Vergleich: Zuvor hatte Makhachev auch den ungeschlagenen zentralasiatischen Star Shavkat Rakhmonov analysiert, ihn mit Carlos Prates und Michael Morales verglichen und dessen Fähigkeiten objektiv bewertet;

Garrys Aufstieg: Der irische Kämpfer gilt als Hauptkandidat, um nach der Ära von Conor McGregor den Meisterschaftsgürtel wieder in sein Land zu holen;

Kampf der nächsten Generation: Makhachevs Abschied von der UFC wird in den kommenden Jahren zweifellos eine neue Ära historischer Rivalitäten zwischen Garry, Rakhmonov und anderen jungen Talenten einläuten.

Diese hohe Anerkennung durch Islam Makhachev festigt den Status von Ian Machado Garry in der Promotion weiter und gibt die Richtung für den zukünftigen Titelkampf im Weltergewicht vor.

Glauben Sie, dass Ian Garry nach dem Rücktritt von Islam Makhachev wirklich Champion im 77-kg-Limit wird, oder wird Shavkat Rakhmonov ihn besiegen und sich den Gürtel holen? Wie lange kann Makhachev den Titel in dieser Gewichtsklasse noch verteidigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des aufsehenerregenden MMA-Interviews mit allen Kampfsportfans und Ihren Freunden!