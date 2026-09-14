Astrophysiker der Yonsei University in Südkorea haben mit einer neuen Studie, die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde, eine der intensivsten wissenschaftlichen Debatten der modernen Kosmologie neu entfacht. Die Wissenschaftler behaupten, dass die kritischen Artikel, die gegen ihre im letzten Jahr veröffentlichte aufsehenerregende Hypothese geschrieben wurden, schwerwiegende methodische Fehler enthalten, die die Vorstellungen über die Expansion des Universums verändern könnten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com analysierte das südkoreanische Team Ende letzten Jahres Supernovae vom Typ Ia, die als Standardkerzen für Distanzmessungen gelten. Damals gaben die Wissenschaftler bekannt, dass nach der Einführung von Korrekturen für das Sternenalter die Expansion des Universums von einer Beschleunigung zu einer Verlangsamung übergegangen sein könnte. Sollte dies bestätigt werden, würde dies bedeuten, dass die Dunkle Energie, die als Ursache für die Beschleunigung des Universums gilt, nicht konstant ist, sondern sich im Laufe der Zeit entwickelt, was die grundlegenden Prinzipien des Lambda-CDM-Standardmodells der Kosmologie untergräbt.

Antwort auf Kritik und methodische Streitigkeiten

Im Juni dieses Jahres veröffentlichte eine internationale Forschergruppe der University of Southampton einen Gegenartikel, in dem sie erklärte, dass der Zusammenhang zwischen dem Alter von Supernovae und ihrer Leuchtkraft sehr schwach sei. Ihrer Meinung nach ist die von den koreanischen Wissenschaftlern vorgeschlagene Korrektur zu gering, um das Modell der beschleunigten Expansion des Universums zu widerlegen. Die Gruppe der Yonsei University reagierte jedoch wissenschaftlich auf diese Kritik und zeigte auf, dass die Gegner selbst Fehler gemacht haben.

Der Haupteinwand besteht darin, dass die Kritiker in ihrer Arbeit einen sehr weiten Rotverschiebungsbereich (0,04 < z < 0,42) olingan oʻta yangi yulduzlarni birlashtirib oʻrgangan. Bunday oraliqda asosiy galaktikalarning oʻrtacha yoshi taxminan 3 milliard yilga oʻzgarib ketadi. Tadqiqot rahbari doktor Chul Chxungning taʼkidlashicha, opponentlar koʻrsatib oʻtgan yosh siljishining qiyaligi aynan shu metodologik muammo natijasidir, tegishli qizil siljish oraligʻi cheklanganda esa yoshga bogʻliqlik yana kuchayadi.

Zukünftige Beobachtungen und der entscheidende Test

Das zweite umstrittene Thema betrifft die Neuberechnung des Alters der Wirtsgalaxien auf das Alter der Vorläufersterne der Supernovae. Obwohl Kritiker behaupten, dass diese Entwicklung nicht sehr signifikant sei, zeigen die Autoren des Antwortartikels, dass genau dieser Effekt das Alters-Leuchtkraft-Diagramm deutlich steiler macht. Wenn beide Faktoren zusammen berücksichtigt werden, bleibt die endgültige Korrektur für kosmologische Berechnungen unverändert.

Darüber hinaus stimmen die korrigierten Ergebnisse für Supernovae mit unabhängigen Daten zu baryonischen akustischen Oszillationen überein, die mit dem DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) gewonnen wurden. Dies deutet nach Ansicht der Wissenschaftler erneut auf die evolutionäre Natur der Dunklen Energie hin.

Die Autoren geben offen zu, dass ihre Arbeit nicht als absoluter Beweis dafür gelten kann, dass die kosmische Beschleunigung gestoppt hat. Diese Studie hat jedoch erneut in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt, wie systematische Fehler bei der Interpretation von Supernovae vom Typ Ia die wichtigsten Messungen in der Kosmologie beeinflussen. In den kommenden Monaten wird der Betrieb des Vera Rubin Observatory erwartet, und dessen breitere und einheitlichere Auswahl an Supernovae soll für volle Klarheit in dieser Frage sorgen.