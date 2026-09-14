Khamzat Chimaev spricht offen über das Schweigen der UFC-Führung und den verlorenen Titelkampf

Der ehemalige UFC-Mittelgewichtschampion und ungeschlagene tschetschenische Kämpfer, der derzeit die Vereinigten Arabischen Emirate vertritt, Khamzat Chimaev hat sich mit einer explosiven Erklärung zu seinen Zukunftsplänen und der Ungewissheit in seiner Karriere zu Wort gemeldet. In einem offenen und ehrlichen Interview mit dem bekannten Blogger Adam Zubaraev erklärte der 32-jährige Sportler, dass er versuche, bis Ende des Jahres ins Oktagon zurückzukehren, die Führung der Promotion ihn jedoch nicht kontaktiere und ihm keine Gegner anbiete. Sollte im Dezember kein Kampf zustande kommen, sieht sich Chimaev gezwungen, eine längere Pause einzulegen, um seine Verletzungen auszukurieren.

Der Kämpfer, der erstmals so detailliert über seine ernsthaften gesundheitlichen Probleme sprach, gab zu, dass er im Laufe seiner Karriere sieben Vollnarkosen erhalten und sechs komplexe Operationen überstanden hat. Der Star-Fighter, der erst vor einer Woche in Moskau Tyron Woodley in 90 Sekunden besiegte, verbarg nicht seinen Hunger, sich den Meisterschaftsgürtel in seiner Gewichtsklasse zurückzuholen. Warum geben Dana White und die UFC Chimaev keine Kämpfe? Wie beeinflusste der potenzielle Kampf zwischen Sean Strickland und Nassourdine Imavov die Pläne von Khamzat und könnte der Sportler das Oktagon tatsächlich verlassen?

«Die Situation ist seltsam – niemand ruft an»: Chimaevs Kritik an der UFC-Führung

Khamzat Chimaev ging besonders auf die Unklarheiten um den Mittelgewichtsgürtel ein:

Wunsch nach einem Kampf beim Abu-Dhabi-Turnier: «Ich habe ihnen gesagt, dass ich in Abu Dhabi kämpfen möchte. Ich habe nicht um den Gürtel gebeten, weil ich wusste, dass Strickland nicht dorthin kommen würde. Ich wollte einfach nicht 1-2 Jahre darauf warten, dass er wieder fit wird», sagte der Sportler;

Die Imavov-Option und das Schweigen: «Sobald ich das sagte, hörte ich, dass sie Imavov sofort einen Titelkampf gaben. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber wenn es so ist, dann gebt mir einfach die Chance, gegen irgendjemanden zu kämpfen, Geld zu verdienen und den Gürtel schneller zurückzuholen», äußerte er seine Unzufriedenheit mit der Politik der Organisation;

Dezember – die letzte Frist: Chimaev betonte, dass er versucht habe, im Oktober einen Kampf zu bekommen, nun aber seinen Fokus auf Dezember lege. Sollte bis dahin kein Gegner gefunden werden, werde er den Sport vorübergehend verlassen.

«Sieben Narkosen, 6 Operationen und eine halbe Schilddrüse»: Tragischer Gesundheitszustand

Der Kämpfer, der im Oktagon unbesiegbar schien, enthüllte die schrecklichen Wahrheiten hinter den Kulissen:

Grund für die Pause: Wenn ihm kein Kampf angeboten wird, wird er sich allen notwendigen Operationen unterziehen und mit der Behandlung beginnen: «Ich habe viele Verletzungen, die behandelt werden müssen. Sonst trete ich bei jedem Kampf mit verschiedenen Problemen an»;

Geschichte der Operationen: «Ich spreche nicht gerne über meine Verletzungen, aber die Leute wissen, dass ich oft krank bin. Meine Schilddrüse ist zur Hälfte weg, ich hatte 7 Vollnarkosen und 6 Operationen. Gott der Allmächtige hat es so für mein Schicksal bestimmt», schockierte er die Fans;

Druck durch ständige Genesung: Diese chronischen gesundheitlichen Faktoren hindern Khamzat daran, in seiner Karriere konstant stabil zu bleiben.

90-Sekunden-Sieg über Tyron Woodley: Können auf der Ringmatte

Trotz der Pause im MMA hält Chimaev seine sportliche Form durch Ringen aufrecht:

Spektakuläres Duell in Moskau: Erst vor einer Woche trat Khamzat bei einem prestigeträchtigen Turnier der professionellen Ringerliga RAF in Moskau auf die Matte;

Ein Sieg wie ein K.o. nach eineinhalb Minuten: Im Hauptkampf des Abends besiegte er den ehemaligen UFC-Weltergewichtschampion, den Amerikaner Tyron Woodley, in nur anderthalb Minuten und gewann erneut vorzeitig;

Hunger auf die Zukunft: Dieser Sieg zeigte, dass Chimaev körperlich und ringtechnisch immer noch in Topform ist, doch nun hängt alles von der Entscheidung der UFC-Matchmaker ab.

Dieser scharfe Vorstoß von Khamzat Chimaev zwingt die UFC-Führung zum sofortigen Handeln oder dazu, sich der Gefahr zu stellen, den Lieblingsstar der Fans für lange Zeit zu verlieren.

Was glaubst du, warum die UFC den Kampf von Khamzat Chimaev im Oktagon verzögert – schont Dana White ihn oder möchte die Organisation andere Titelanwärter nach vorne bringen? Kann Chimaev nach 6 schweren Operationen und ernsten gesundheitlichen Problemen den UFC-Gürtel zurückerobern? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile diese Analyse des spektakulären Interviews aus der MMA-Welt mit allen Kampfsportfans und deinen Freunden!