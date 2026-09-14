Flick gibt nach dramatischem Spiel gegen Levante Fehler zu

Nach dem wertvollen 4:2-Auswärtssieg gegen Valencia am 5. Spieltag der spanischen La Liga herrschte im Lager des FC Barcelona eine angespannte Stimmung, die zu ernsthaften Diskussionen führte. Die Katalanen, die während des Spiels bereits mit 3:0 führten, ließen am Ende zwei Gegentore zu und standen kurz davor, den Sieg noch aus der Hand zu geben. Obwohl das vierte Tor in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte, zeigte sich Hansi Flick, der Cheftrainer der „Blaugrana“, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bemerkenswert selbstkritisch und entschlossen.

Renommiert Marca Berichten zufolge übernahm der deutsche Trainer die volle Verantwortung für die gefährliche Situation auf dem Platz und gab offen zu, dass er die taktischen Auswechslungen zu spät vorgenommen hatte. Der Trainer des Teams, das nach 5 Spieltagen mit 15 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze steht, sprach über wichtige Lektionen in Bezug auf das schnelle Umschaltspiel des Gegners und die mannschaftliche Vorbereitung. Welche Entscheidung hielt Flick für einen Fehler, wie brachte die starke Heimbilanz von Levante den FC Barcelona in Bedrängnis und welche Schlüsse zog der deutsche Coach für die kommenden Spiele?

„Ich trage die Schuld“: Flicks selbstkritische Stellungnahme

In einem Interview mit der Zeitung Marca verschwieg der Trainer des FC Barcelona nicht die Mängel in der Kabine und bei den Auswechslungen:

Platzverhältnisse und schneller Start: „Der Spielbeginn war sehr gut für uns. Wir wussten, dass dieses Spiel nicht einfach werden würde. Der Rasen war etwas trocken, aber das kann keine Entschuldigung für uns sein“, sagte Flick.

Verzögerte Auswechslungen: Der Trainer enthüllte seinen Hauptfehler: „Am Ende haben wir die Punkte geholt, aber ich trage die Schuld. Ich wollte mit den Auswechslungen bis zur nächsten Trinkpause warten, vielleicht hätte ich sie früher vornehmen sollen.“

Verantwortung übernehmen: Der deutsche Trainer zeigte wahre Führungsqualitäten, indem er nach dem Sieg nicht die Spieler kritisierte, sondern sein eigenes zögerliches Handeln als Hauptgrund nannte.

Der Druck von Levante und die Serie von 8 Heimsiegen

Es stellte sich heraus, dass das Comeback der Gastgeber in den letzten Minuten kein Zufall war:

„Wenn wir nicht zu 100 Prozent bereit sind, passiert so etwas“: Flick betonte, dass große Probleme entstehen, sobald die mannschaftliche Geschlossenheit nachlässt: „Wenn die Mannschaft nicht zu 100 Prozent bereit ist, entstehen solche gefährlichen Situationen.“

Stärke und Tempo des Gegners: Der Trainer bewertete die Heimstärke von Levante: „Sie haben ihre letzten acht Heimspiele gewonnen. Es lag nicht an unserer Nachlässigkeit, sondern am schnellen Umschaltspiel und dem hohen Tempo des Gegners. Dennoch haben die Jungs dem Druck standgehalten“, fügte er hinzu.

Dramatische Schlussminuten: Die Valencianer, die nach dem 0:3 auf 2:3 verkürzten, hätten fast noch ein unerwartetes Comeback geschafft.

15 Punkte und 100-prozentige Tabellenführung: Stabilität an der Spitze

Trotz aller Aufregung und Schwierigkeiten läuft es für den katalanischen Club statistisch gesehen perfekt:

Absolute Führung: Unter der Leitung von Hansi Flick hat der FC Barcelona alle 5 bisherigen Spiele gewonnen und gibt mit 15 Punkten die Tabellenspitze der La Liga nicht ab.

Notwendigkeit schneller Schlüsse: Die Tendenz zu defensiven Nachlässigkeiten in den letzten Minuten war ein wichtiges Warnsignal vor den schweren Duellen in der Champions League und gegen Real Madrid.

Wille und Siegermentalität: Selbst in den nervenaufreibendsten Momenten den Sieg nicht aus der Hand zu geben und mit 4:2 die 3 Punkte mitzunehmen, beweist, dass sich die Siegermentalität des Teams festigt.

Dass Hansi Flick auch nach einem Sieg offen seine Fehler zugibt, zeigt, dass der FC Barcelona in diesem Jahr nicht nur attraktiven Fußball spielt, sondern auch auf dem Weg zu eiserner Disziplin und hoher Professionalität ist.

War Hansi Flicks späte Einwechslung Ihrer Meinung nach der Hauptfehler im Spiel, oder wurden die Spieler nach dem 3:0 zu nachlässig? Wie lange kann der FC Barcelona seine 100-prozentige Siegesserie in der La Liga noch fortsetzen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über den dramatischen Sieg von Barcelona und Flicks offene Kritik mit allen Fußballfans und Freunden!