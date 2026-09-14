Islom Ismoilov spricht offen vor dem ACL Elite-Duell – Der Plan gegen Air Force

Die Stadt Fergana und das gesamte Tal stehen kurz vor einem lang ersehnten historischen Ereignis. Im Istiqlol-Stadion in Fergana trifft der usbekische Meister Neftchi im Rahmen des 1. Spieltags der AFC Champions League Elite auf den 6-fachen irakischen Meister Air Force. Bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel sprachen Neftchi-Cheftrainer Islom Ismoilov und Mannschaftskapitän Anvar G‘ofurov offen und mutig über alle brennenden Fragen der Fans.

Die 10 Gegentore in den letzten Auswärtsspielen der heimischen Liga gegen Buchara und Qarshi, die Kritik an Botirali Ergashev sowie die körperliche Verfassung der neuen Legionäre – Marcus Forss, Sasse und Augusto – waren die heißesten Themen der Pressekonferenz. Der Trainerstab betonte entschlossen, dass man am vertikalen, hochintensiven Angriffsstil festhalten und nur auf Sieg spielen werde. Wie reagierte Islom Ismoilov auf die Kritik, sind die neuen Legionäre einsatzbereit und welches Fest versprach Kapitän Anvar G‘ofurov den Menschen in Fergana?

«ACL Elite ist ein völlig anderes Niveau und eine andere Mentalität»: Ismoilovs Antwort auf die Kritik

Der Cheftrainer von Neftchi äußerte sich präzise zu den Fragen über die Instabilität in der heimischen Liga und die Fehler in der Defensive:

«Dass die ACL nach Fergana zurückkehrt, ist ein riesiger Erfolg»: Islom Ismoilov begann seine Rede damit, die Fans zur Rückkehr des wichtigsten kontinentalen Vereinswettbewerbs nach Fergana nach langer Pause zu beglückwünschen, und erklärte, dass das Ziel sei, allen Landsleuten einen Sieg zu schenken;

Unterschied zwischen der usbekischen Meisterschaft und der ACL Elite: Misserfolge in der heimischen Liga haben keinen Einfluss auf das kontinentale Turnier: «Die usbekische Meisterschaft und die ACL Elite sind ein völlig anderes Niveau. Hier spielt die Mentalität die größte Rolle, die Jungs haben lange auf dieses Turnier gewartet», sagte der Cheftrainer;

Der Spielstil bleibt unverändert: «Neftchi» wird weiterhin schnellen, hochintensiven und vertikalen Fußball zeigen, egal wer der Gegner ist, denn nur in diesem Tempo kann man mit den Giganten des Kontinents konkurrieren.

Sasse, Augusto und Forss: Sind die neuen Legionäre ein Risiko?

Die körperliche Verfassung der neu verpflichteten ausländischen Stars wurde gesondert diskutiert:

Sasses Zustand: «Er ist nicht verletzt, ist 29 Jahre alt und hat ein riesiges Potenzial. Wir kennen Sasses Erfahrung gut und er passt ideal in unser taktisches Schema», erklärte Ismoilov;

Michel Augusto und Marcus Forss: Auch der junge Verteidiger Michel ist verletzungsfrei und voll einsatzbereit. Der englische Torjäger Marcus Forss hat in den letzten drei Testspielen mitgewirkt und Spielpraxis gesammelt;

Langfristige Verträge: Der Club-Trainer gab bekannt, dass mit allen neu verpflichteten Spielern langfristige Verträge unterzeichnet wurden, nicht nur für ein halbes oder ein Jahr.

Volles Vertrauen in Botirali Ergashev und die Position von Anvar G‘ofurov

Es gab eine offizielle Stellungnahme zum Torwartproblem und zur Atmosphäre in der Kabine:

«Es ist falsch, einen Torwart wegen eines Fehlers auszusortieren»: Der Cheftrainer verteidigte den in letzter Zeit kritisierten Torhüter Botirali Ergashev: «Wir vertrauen Botirali. Er hat sehr viel für das Team geleistet und das morgige Spiel wird für ihn eine Chance sein, wieder aufzustehen»;

Anvar G‘ofurov: «Kein Druck, die Stimmung ist hervorragend»: Kapitän G‘ofurov sagte, er habe jahrelang von diesem Tag geträumt, es gebe keinen Druck im Team und das Ziel sei es, den Menschen im Tal ein echtes Fußballfest zu bereiten;

Frage zur Nationalmannschaft: Der Kapitän sprach über die Berufung in die Nationalmannschaft: «Ich bin gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt. Wir verstehen die Entscheidung des Trainers immer richtig, das Wichtigste ist, zur Philosophie des Trainers zu passen», bewertete er.

Dieses Aufeinandertreffen im Istiqlol-Stadion in Fergana wird zu einem wichtigen Test, um das Ansehen nicht nur von Neftchi, sondern des gesamten usbekischen Fußballs in der kontinentalen Elite-Liga zu demonstrieren.

Glauben Sie, dass Neftchi mit dem erneuerten Kader und dem aus England gekommenen Marcus Forss heute einen souveränen Sieg gegen Air Force einfahren kann? Glauben Sie, dass der von Islom Ismoilov gewählte offensive und schnelle vertikale Fußball auf kontinentaler Ebene Ergebnisse bringen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des historischen Duells in Fergana mit allen Fußballfans und Neftchi-Anhängern!