Eines der spannendsten Duelle des 4. Spieltags der italienischen Serie A bot den Fans pures Adrenalin und ein unglaublich dramatisches Szenario. Im intensiven Duell im Mapei-Stadion musste sich Juventus Turin auswärts gegen Sassuolo geschlagen geben, nachdem man in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:3 kassierte. Während die reguläre Spielzeit lange torlos blieb, entbrannte ab der 65. Minute ein wahres Feuerwerk: Obwohl der eingewechselte Edon Zhegrova für die Turiner zweimal ausgleichen konnte, sicherten sich die Gastgeber durch ein Tor von Adzic in der 94. Minute den Sieg.

Nach diesem überraschenden Ergebnis stehen beide Klubs mit jeweils 7 Punkten auf den Plätzen 8 und 9 der Tabelle. Welche groben Fehler unterliefen dem Turiner Giganten in der 89. und 94. Minute, wie veränderte die Einwechslung von Sassuolo das Spiel und warum konnte die Defensive der „Alten Dame“ dem Druck in den Schlussminuten nicht standhalten?

Der 29-minütige Sturm im Mapei: Eine Chronik der 5 Tore

Die letzte halbe Stunde der Partie wurde zu einer der unterhaltsamsten Phasen in der Geschichte der Serie A:

Der erste Schlag durch Esposito: In der 65. Minute bestrafte Sassuolo-Stürmer Francesco Pio Esposito die Turiner Abwehr, erzielte den Führungstreffer und brachte Sassuolo in Front;

Zhegrovas erste Antwort: Der in der 60. Minute von Thiago Motta eingewechselte Zhegrova glich in der 82. Minute mit einer herausragenden Aktion zum 1:1 aus;

Das Duell in der 89. und 91. Minute: Kurz vor Schluss brachte der eingewechselte Bovie Sassuolo erneut in Führung, doch nur zwei Minuten später, in der 91. Minute, erzielte Zhegrova mit einem Traumtor seinen Doppelpack (2:2);

Der unerwartete Schlusspunkt in der 94. Minute: Als alle mit einem Unentschieden rechneten, traf der in der 71. Minute eingewechselte Adzic in der 94. Minute ins Netz von Vicario und versetzte die Mapei-Tribünen in Ekstase — 3:2.

Der Kampf der Joker: Taktische Schachzüge von Motta und Dionisi/Grosso

Das Schicksal der Partie wurde direkt durch die Qualität der Einwechselspieler entschieden:

Zhegrova — Der einzige Lichtblick bei Juventus: Zhegrova, der für Francisco Conceição kam, wurde zum produktivsten Spieler auf dem Platz und bewahrte sein Team fast im Alleingang vor der Niederlage;

100-prozentige Effizienz der Sassuolo-Rotation: Das Trainerteam der Gastgeber nahm in der 71. Minute drei Wechsel gleichzeitig vor (Bovie, Adzic und Dominges) — genau Bovie und Adzic erzielten am Ende die Siegtreffer und wurden zu den Helden des Tages;

Angriffs- und Abwehrformationen: Während bei Juve Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, Luiz, Koopmeiners, González, Conceição, Alaybegovic und Kolo Muani agierten, setzte Sassuolo auf erfahrene Kräfte wie Murić, Matić, Llorente und Berardi.

Das 7-Punkte-Gleichgewicht in der Tabelle: Gefahr des Abfalls hinter die Spitzenreiter

Diese Niederlage ist ein herber Rückschlag für die Meisterschaftspläne der Turiner:

Das Duell der Plätze 8 und 9: Nach 4 Spieltagen hat Juventus 7 Punkte auf dem Konto und liegt aufgrund der Tordifferenz auf Platz 8; Sassuolo hat die gleiche Punktzahl und belegt den 9. Rang;

Signal der defensiven Instabilität: Dass die „Alte Dame“ nach der 90. Minute zweimal ein Gegentor kassiert, zeigt gravierende Abstimmungsprobleme zwischen der Innenverteidigung und dem Torhüter;

Verantwortung in den kommenden Runden: Während die Spitzenreiter ohne Punktverlust voranschreiten, könnten solche Auswärtsniederlagen Juventus frühzeitig aus dem Titelrennen werfen.

Dieser 5-Tore-Thriller im Mapei-Stadion hat einmal mehr bewiesen, dass es in der Serie A für keinen Favoriten auswärts einfach ist und der Kampf bis zur letzten Sekunde andauert.

Was meint ihr: War die Niederlage von Juventus in der 94. Minute ein taktischer Fehler des Trainerstabs oder die Unaufmerksamkeit der Verteidiger? Sollte Edon Zhegrova nach diesem Spiel einen Stammplatz erhalten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese Analyse des dramatischen Serie-A-Thrillers mit allen Fußballfans!