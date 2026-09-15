Der wichtige 1:0-Sieg gegen den irakischen Klub Air Force im ersten Spiel der prestigeträchtigsten asiatischen Vereinsmeisterschaft, der AFC Champions League Elite, hat den Fans des usbekischen Fußballs große Freude bereitet. Nach dem Schlusspfiff nahm der Cheftrainer des Fargʻona-Klubs Neftchi, Islom Ismoilov an der offiziellen Pressekonferenz teil und beantwortete ausführlich und offen die Fragen der Journalisten zu den Details des hart umkämpften Spiels und der schwierigen Situation innerhalb der Mannschaft. Der Experte gratulierte zunächst allen Einwohnern von Fargʻona und allen Landsleuten, die das Team unterstützt haben, zu diesem wichtigen Auftakt.

Auf der Pressekonferenz analysierte der Trainer tiefgreifend die Leistungen des neuen brasilianischen Legionärs Yan Medeiros Sasse, der auf heftige Kritik der Fans stieß, die anhaltende Verletzungswelle im Team, die Rückkehr des führenden Mittelfeldspielers Jamshid Iskanderov sowie seine eigene Philosophie des offensiven Fußballs. Warum betonte Islom Ismoilov: „Ballbesitz bringt uns nichts“, welches hohe Risiko ging der Trainerstab während des Spiels ein und wie wird der dichte Spielplan der Fargʻona-Mannschaft bewältigt?

„Wir hatten keine andere Wahl“: Großes Risiko und der Preis des Sieges

Der Cheftrainer erklärte die Gründe für den schwierigen ersten Schritt auf der asiatischen Bühne:

„In der ACL gibt es keine einfachen Gegner“: „Vor dem Spiel hätten viele sagen können, dass Neftchi leicht oder hoch gewinnen würde. Aber die AFC Champions League ist ein Wettbewerb auf höchstem Niveau, in dem niemandem ein Sieg garantiert ist“, sagte Islom Ismoilov.

Doppelter Druck und Risiko: Da die Chancen mit zunehmender Zeit nicht genutzt wurden, stieg der Druck auf die Spieler und die Fehler häuften sich. Deshalb stellten die Trainer auf eine Taktik mit zwei Stürmern um und testeten mehrere Schemata: „Ja, das war ein großes Risiko, aber wir hatten keine andere Wahl.“

Das Wichtigste ist das Ergebnis: Der Trainer bewertete den Ausgang des Spiels mit dem Sieg als den größten Erfolg: „Gott sei Dank endete alles mit einem Sieg, wie wir es uns gewünscht haben. Das Wichtigste ist der Sieg. Alles andere interessiert uns nicht.“

Sasse, der in der Kritik steht, und der Gesundheitszustand von Iskanderov

Kaderprobleme und der Anpassungsprozess der neuen Legionäre:

Warum Sasse Zeit braucht: Bezüglich der Leistung des Brasilianers Yan Medeiros Sasse betonte der Trainer, dass der Spieler nach der Weltmeisterschaft kein offizielles Spiel mehr bestritten habe, nicht einmal eine Woche in Fargʻona sei und nach nur zwei Trainingseinheiten in der Startelf der ACL stand. Außerdem habe er noch nie in Asien gespielt (er war in Brasilien und Tunesien aktiv).

Eine taktische Notentscheidung: Eigentlich sollte Sasse nur eine Halbzeit spielen, aber nachdem die alte Verletzung von Abror Ismoilov wieder aufgebrochen war, musste der Brasilianer auch in der zweiten Halbzeit auf dem Platz bleiben.

Der einzige Weg zur Formwiederherstellung: Da die neuen Spieler nur für die ACL Elite registriert sind, gibt es keine andere Möglichkeit, sie durch solche offiziellen Spiele in Form zu bringen.

Jamshid Iskanderov kehrt in den kommenden Tagen zurück: Als Antwort auf die Sorgen um den Gesundheitszustand des führenden Mittelfeldspielers gab Ismoilov bekannt, dass die Ärzte nach einem speziellen Programm arbeiten und Iskanderov in den kommenden Tagen wieder zum Team stoßen soll.

„Ballbesitz bringt nichts“: Philosophie des offensiven Fußballs und FIFA-Tage

Analyse der Mannschaftstaktik und des bevorstehenden dichten Spielplans:

Geschwindigkeit beim Umschaltspiel: Der Hauptpunkt, mit dem der Trainer nicht voll zufrieden war, war der Mangel an Geschwindigkeit beim Umschalten von der Defensive in die Offensive.

„Wer nicht nach vorne spielt, macht keine Fehler“: Ismoilov antwortete auf die Kritik der Fans bezüglich der Fehler: „Jemand kann 300-400 Pässe spielen und nur einmal aufs Tor schießen. Für uns ist es wichtig, schnell in den Strafraum des Gegners zu gelangen und Chancen zu kreieren. Wenn man nach vorne spielt, passieren immer Fehler. Nur wer nach hinten oder zur Seite spielt, macht keine Fehler.“

FIFA-Tage – eine große Rettung: Aufgrund des dichten Spielplans der Superliga, des Usbekistan-Pokals und der ACL Elite kommen die Spieler kaum zur Erholung. Der Trainer teilte mit, dass er die Pause während der FIFA-Tage kaum erwarten könne, um in dieser Zeit Freundschaftsspiele zu bestreiten und die Verletzten wieder fit zu bekommen.

Mit diesem schwierigen und nervenaufreibenden Sieg hat der Fargʻona-Klub seinen kämpferischen Charakter auf der asiatischen Bühne bewiesen, und das Team erwartet nun ein noch höheres Tempo.

Glauben Sie, dass Islom Ismoilovs Philosophie „Nicht Ballbesitz, sondern direkter Offensivfußball ist wichtig“ Neftchi in den nächsten ACL-Spielen das gewünschte Ergebnis bringen kann? Wie sehr wird die Integration des Brasilianers Sasse und des von einer Verletzung zurückkehrenden Jamshid Iskanderov das Spiel verstärken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der exklusiven Pressekonferenz, die die Hintergründe des historischen Sieges von Neftchi beleuchtet, mit allen Fans aus Fargʻona und dem usbekischen Fußball!