OpenAI übernimmt Glass Imaging für 300 Millionen Dollar

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich AI, hat das Startup Glass Imaging, das Kameratechnologien für Smartphones entwickelt, für über 300 Millionen Dollar übernommen. Dieser Bericht des Wall Street Journal sorgt in der Tech-Welt für Aufsehen, da der Deal den aktiven Einstieg der ChatGPT-Entwickler in den Hardware-Markt signalisiert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das 2019 in Los Altos, Kalifornien, gegründete Unternehmen Glass Imaging hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits fast 30 Millionen Dollar an Investorengeldern eingesammelt. Das Unternehmen wurde von den ehemaligen Apple-Ingenieuren Ziv Attar und Tom Bishop gegründet, die einst das Team leiteten, das den berühmten Portrait Mode für iPhone-Geräte entwickelte.

Verbesserung der Kamerafunktionen durch AI

Diese Expertise steht im Mittelpunkt der Arbeit von Glass Imaging. Die Spezialisten des Startups arbeiten daran, die physischen Größen- und optischen Einschränkungen von Smartphone-Kameras mithilfe von AI zu überwinden. Laut Ixbt.com beschränkt sich das Unternehmen nicht nur auf die Nachbearbeitung von Bildern.

Die neuronalen Netze von Glass Imaging analysieren das Kamerasystem eines bestimmten Smartphone-Modells tiefgreifend. Das Ergebnis ist die Möglichkeit, hochwertige Bilder aufzunehmen, die im Moment des Auslösens keine zusätzliche Bearbeitung erfordern. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz die mobile Fotografie auf ein neues Niveau heben wird.

OpenAI und die neue Hardware-Strategie

Bisher hat OpenAI keinen offiziellen Kommentar zu dieser Übernahme abgegeben. Es kursieren jedoch Gerüchte, dass die Macher von ChatGPT an der Entwicklung eigener Hardware arbeiten, darunter Smartphones, Kopfhörer und AI-basierte Begleitgeräte.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2025 wurde bekannt, dass OpenAI-CEO Sam Altman und der legendäre Apple-Designer Jony Ive gemeinsam an einem neuen Hardware-Startup namens io arbeiten. Damals hieß es, OpenAI habe das Unternehmen von Jony Ive für 6,5 Milliarden Dollar übernommen. Die Übernahme von Glass Imaging wird ebenfalls als logische Fortsetzung dieser globalen Hardware-Strategie angesehen.