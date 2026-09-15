Sensationeller Triumph unserer Legionäre: Esteghlal besiegt Al Sadd mit 3:0

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Sensationeller Triumph unserer Legionäre: Esteghlal besiegt Al Sadd mit 3:0

Der 1. Spieltag der AFC Champions League Elite, dem prestigeträchtigsten Klubturnier Asiens, sorgte bei den usbekischen Fußballfans für Begeisterung und Stolz. Im zentralen Duell in Teheran empfing der berühmte iranische Klub Esteghlal den katarischen Serienmeister und kontinentalen Giganten Al Sadd und feierte einen beeindruckenden 3:0-Kantersieg. Besonders hervorzuheben ist die Leistung unseres Nationalverteidigers Rustam Ashurmatov, der 90 Minuten lang in der Innenverteidigung souverän agierte und den gegnerischen Stürmern keine Chance ließ.

Ein weiterer usbekischer Star des Teams, Jaloliddin Masharipov, kam in der 81. Minute ins Spiel und trug dazu bei, das Tempo des Spiels zugunsten der Gastgeber zu kontrollieren. Gleichzeitig besiegte der finanziell starke saudi-arabische Klub Al-Qadsiah in einem weiteren spannenden Duell den Meister der Vereinigten Arabischen Emirate, Al Wasl, mit 2:1. Wie konnte Esteghlal den katarischen Giganten in die Knie zwingen, wie festigen die usbekischen Legionäre ihre Position auf kontinentaler Ebene und welche dramatischen Momente gab es beim Duell in Saudi-Arabien?

Drei vernichtende Schläge in Teheran: Wie hat Esteghlal Al Sadd deklassiert?

Die absolute Dominanz der Gastgeber über 90 Minuten und die Chronik der Tore:

  • Blitzstart in der 9. Minute: Die Teheraner übernahmen von Beginn an die Initiative und gingen durch einen präzisen Schuss von Asani in der 9. Minute in Führung — 1:0;

  • Der zweite Schlag zu Beginn der zweiten Halbzeit: In der 47. Minute nutzte Saharhizan einen Fehler der katarischen Defensive eiskalt aus und erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore — 2:0;

  • Der Schlusspunkt in der 90.+5 Minute: In der Nachspielzeit (90.+5) verwandelte Gholizadeh einen schönen Konter in ein Tor und besiegelte die Niederlage von Al Sadd endgültig — 3:0;

  • Die Hilflosigkeit des katarischen Meisters: Al Sadd, das über einen der stärksten und teuersten Kader des Kontinents verfügt, fand in der iranischen Hauptstadt kein Mittel gegen die gegnerische Abwehr.

Eine Mauer namens Rustam Ashurmatov und die Rückkehr von Masharipov

Der Erfolg der Stars der usbekischen Nationalmannschaft in Teheran:

  • Ashurmatov kämpfte volle 90 Minuten: Rustam Ashurmatov stand in der Startelf, dominierte alle Zweikämpfe in der Luft sowie am Boden und wurde zur Schlüsselfigur bei der Sicherung der weißen Weste;

  • Die taktische Einwechslung von Masharipov: Jaloliddin Masharipov, der in der 81. Minute eingewechselt wurde, erhöhte den Druck auf die gegnerische Abwehr und ebnete den Weg für das dritte Tor in den Schlussminuten;

  • Ein starker Start in die AFC Champions League Elite: Eine solch konstante Leistung unserer Landsleute im prestigeträchtigsten Klubturnier des Kontinents ist auch ein großer Erfolg für unsere Nationalmannschaft.

Duell in Saudi-Arabien: Al-Qadsiah überwindet die Hürde Al Wasl

Ein weiteres intensives Spiel des 1. Spieltags, das parallel stattfand:

  • Vier Minuten der Brillanz: Nachdem Quinones in der 57. Minute für den saudi-arabischen Klub getroffen hatte, ließ Retegui nur vier Minuten später (61. Minute) das Netz erneut zappeln — 2:0;

  • Der Ehrentreffer in der 90.+6 Minute: Der VAE-Klub Al Wasl gab sich nicht geschlagen und erzielte in der 90.+6 Minute durch Leandro den Anschlusstreffer, doch für einen Punktgewinn war es zu spät — 2:1;

  • Ein intensiver Start in die AFC Champions League Elite: Die ersten Ergebnisse des 1. Spieltags zeigen, dass der Wettbewerb zwischen den Favoriten in der Westregion in dieser Saison ein beispielloses Niveau erreicht.

Der deutliche Sieg von Esteghlal, bei dem usbekische Spieler unter Vertrag stehen, beweist, dass das Team in dieser Saison ein ernsthafter Anwärter auf den Titel in der AFC Champions League Elite ist.

Was glauben Sie, wie weit kann das Team von Esteghlal aus Teheran, bei dem Rustam Ashurmatov und Jaloliddin Masharipov spielen, in der diesjährigen AFC Champions League kommen? Wie bewerten Sie den Beitrag der usbekischen Legionäre zu diesem historischen Sieg? Schreiben Sie Ihre Analysen und Meinungen in die Kommentare und teilen Sie diesen wichtigen Sportartikel über den glänzenden Sieg unserer Landsleute stolz mit allen Fußballfans und Freunden!

AFC Champions League EliteRustam AshurmatovJaloliddin MasharipovEsteghlal TeheranFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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