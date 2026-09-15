Der erste Spieltag des wichtigsten asiatischen Vereinsfußballturniers, der AFC Champions League Elite, endete mit einer weltweiten Sensation und dramatischen Ereignissen, die den gesamten Kontinent erschütterten. Das Team von Pakhtakor aus Taschkent Saudi-Arabienlieferte im Palast des amtierenden Titelverteidigers, dem Star-Ensemble von Al-Ahli in Dschidda, einen heldenhaften Kampf und erreichte ein historisches 1:1-Unentschieden.

In einem Spiel unter dem unaufhörlichen Druck von über 60.000 einheimischen Fans dachten die Taschkenter nicht einmal daran, sich geschlagen zu geben: In der 86. Minute erzielte der eingewechselte brasilianische Legionär Flamarion ein Tor gegen Edouard Mendy und versetzte den saudi-arabischen Giganten in einen echten Schockzustand.

Die Gastgeber entgingen der Niederlage erst in der 90.+3 Minute der Nachspielzeit durch einen präzisen Treffer des eingewechselten Nationalstürmers Firas Al-Buraikan. Wie konnte die Abwehrreihe um Torhüter Otkir Nazarov die Stars der englischen Premier League, Ivan Toney und Galeno, komplett neutralisieren, wie ging der taktische Plan der Taschkenter auf und wie sehr stärkt dieses Ergebnis das Ansehen der usbekischen Klubs auf dem Kontinent?

Tor in der 86. Minute und Drama in der 90.+3: Der Thriller von Dschidda

Das Schicksal des Spiels entschied sich in den letzten dramatischen Minuten:

Sensationelles Tor durch Flamarion: Der Stürmer Flamarion, der in der 69. Minute für Dostonbek Khamdamov eingewechselt wurde, nutzte in der 86. Minute eiskalt eine Lücke in der Abwehr von Al-Ahli und traf präzise ins Netz von Edouard Mendy — 0:1;

Der Ausgleich in der 90.+3 Minute: Durch den unaufhörlichen Druck der Saudis erzielte Firas Al-Buraikan in der 90.+3 Minute der Nachspielzeit den Ausgleich und bewahrte die Gastgeber vor einer beschämenden Niederlage — 1:1;

Heldentum gegen den Asienmeister: Der amtierende Champion des Kontinents musste vor heimischer Kulisse Punkte gegen einen usbekischen Klub abgeben.

Die Mauer, die Toney und Galeno stoppte: Die Startaufstellungen

Die eingesetzten Kräfte und Wechsel der beiden Trainer:

Die standhaften Krieger von Pakhtakor: Otkir Nazarov, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin (46. Morteza Pouraliganji), Sherzod Nasrullayev (78. Hojiakbar Alijonov), Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Buriyev, Dostonbek Khamdamov (69. Flamarion), Ibragimov, Bashar Resan sowie Husayn (69. Joseph Chinedu);

Die Star-Armee von Al-Ahli: Im Tor Edouard Mendy, auf dem Feld Hamid, Merih Demiral (68. Sulayman), Yaslam, Baattia, Diaby (62. Atanagana), Goncalves, Naif (46. Eduard Spertsyan), Shamat, der Brasilianer Galeno (53. Al-Mutairi) und der englische Nationalstürmer Ivan Toney (68. Firas Al-Buraikan);

Defensive Stabilität: Otkir Nazarov und das Abwehrzentrum ließen den 100-Millionen-Euro-Stürmern des Gegners keinen Raum und zwangen die größten Stars des saudi-arabischen Klubs, das Feld vorzeitig zu verlassen.

Der Stolz des usbekischen Fußballs und ein goldener Punkt in der Gruppe

Dieses Duell in Dschidda unterstrich den Status von Pakhtakor auf kontinentaler Ebene:

Wertvolles Auswärtsergebnis: Der Punktgewinn beim reichsten und stärksten Klub Asiens hat eine enorme strategische Bedeutung für den Kampf der „Löwen“ um die nächste Runde;

Taktische Reife: Die Einwechslungen des Cheftrainers in der zweiten Halbzeit — insbesondere Pouraliganji, Alijonov, Chinedu und Flamarion — festigten die Abwehr und sorgten für Gefahr im Angriff;

Mentale Stärke für die nächsten Runden: Nachdem der Taschkenter Klub auf Augenhöhe mit einem kontinentalen Giganten gekämpft und den Sieg vor Augen hatte, geht er mit großem Selbstvertrauen in die nächsten Spiele.

Der heldenhafte Wille von Pakhtakor in Dschidda hat bewiesen, dass usbekische Klubs furchtlos und standhaft gegen jeden Giganten Asiens antreten können.

Glauben Sie, dass Pakhtakor aus Taschkent es verdient hätte, mit einem Sieg aus dem Palast des amtierenden Asienmeisters in Dschidda zurückzukehren? Was war der Grund für den in der 90.+3 Minute verpassten Sieg und wie bewerten Sie die Aussichten der „Löwen“ in dieser Saison der AFC Champions League Elite? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse eines aufregenden Spiels, das den Stolz des usbekischen Fußballs widerspiegelt, mit allen Fußballfans und Ihren Liebsten!