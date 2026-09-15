McGregor beschuldigt den Ringrichter im Kampf gegen Holloway: Wann kommt das größte Comeback im Sport?

In der Welt des Kampfsports ist ein neuer Sturm um den kontroversesten Star, den ehemaligen UFC-Doppelchampion Conor McGregor, entbrannt. Nachdem der irische Superstar den mit Spannung erwarteten Rückkampf gegen den amerikanischen „BMF“-Champion Max Holloway bereits in den ersten Sekunden aufgrund einer schweren Knieverletzung vorzeitig beenden musste, meldete er sich nach langem Schweigen mit einer explosiven Erklärung zurück. In einem exklusiven Interview mit MAC Energy machte McGregor seinem Ärger Luft und warf dem Ringrichter Marc Beltran Übereile sowie Holloway den Versuch vor, den Kampf künstlich zu beenden.

Conor, der sich derzeit nach einer Operation in der aktiven Rehabilitationsphase befindet, erklärte, dass er nicht ans Aufgeben denkt. Im Gegenteil: Er fordert eine Trilogie gegen Max Holloway während der International Fight Week in Las Vegas, um das größte Comeback der Sportgeschichte zu vollziehen. Was geschah in jenen verhängnisvollen Sekunden wirklich, warum ist Conor McGregor so wütend auf seinen Gegner und kann der 38-jährige Kämpfer tatsächlich in Rekordzeit ins Oktagon zurückkehren?

„Du hast den Ringrichter angefleht!“: McGregors scharfer Angriff auf Holloway und den Unparteiischen

Der irische Star beschrieb die dramatischen Momente des Kampfabbruchs wie folgt:

„Ich habe den Abbruch nicht gefordert“: Conor stellte klar, dass die Initiative zum Abbruch nicht von ihm ausging: „Ich sage euch eines: Ich habe nicht darum gebeten, den Kampf zu stoppen. Ich habe den Abbruch nicht gefordert!“

Holloways Appell an den Ringrichter: McGregor behauptete, sein Gegner habe die Verletzung ausgenutzt: „Ich kämpfe mit dir, und du schaust zum Ringrichter und flehst: ‚Ringrichter! Stopp den Kampf! Wer stoppt den Kampf? Stopp ihn nicht! Beende den Kampf!‘. Du hast um den Abbruch gebettelt. Der Kampf hatte doch gerade erst begonnen!“

Rachedurst: „Aber alles ist in Ordnung. Wir werden unsere Arbeit machen, unseren Weg fortsetzen und Rache nehmen. Ich will Rache, und genau dieses Gefühl treibt mich an“, tobte der irische Kämpfer.

„Das größte Comeback der Sportgeschichte“: Der Plan für den großen Rückkampf in Las Vegas

Der ehemalige Doppelchampion sieht seine Zukunft ausschließlich im Oktagon:

Das Ziel — Die Trilogie gegen Holloway: McGregor, der nach seiner Operation wieder zu Kräften kommt, bestätigte offiziell seine Absicht, die Rechnung mit Max Holloway im Rahmen der traditionellen „International Fight Week“ im nächsten Sommer in Las Vegas zu begleichen.

Mentale Motivation: „Ich habe diesen Weg vor mir und eine klare Aufgabe. Ich will das größte Comeback der Sportgeschichte schaffen“, sagte er.

Die von Fans erwartete Konfrontation: Der erste Kampf 2013, der mit einem Punktsieg für Conor endete, und das zweite, verletzungsbedingt abgebrochene Duell garantieren eine der teuersten und spektakulärsten Trilogien in der Geschichte der UFC.

Tage ohne Krücken und eine Rekordzeit: Ärzte sind erstaunt

Conors Rehabilitationsprozess verläuft deutlich schneller als erwartet:

Vorzeitige Genesung: „Ich bin dem Zeitplan bereits voraus. Die Schwellung am Bein ist vollständig zurückgegangen. Ich benutze seit zwei bis drei Wochen keine Krücken mehr“, sagte McGregor über seinen Zustand.

Erfahrung von vor 10 Jahren: Der Kämpfer erinnerte daran, dass er nicht zum ersten Mal mit einer so schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) konfrontiert ist: „Eine solche Verletzung hatte ich schon vor etwa zehn Jahren (2013 im Kampf gegen denselben Holloway). Dank der modernen Medizin und der heutigen Rehabilitationsmethoden verläuft der Prozess viel schneller.“

9–12 Monate Zeitrahmen: „Letztes Mal war ich nach neun Monaten wieder gesund und erfolgreich zurück im Wettkampf. Daher sind neun bis zwölf Monate absolut ausreichend“, schloss „The Notorious“.

McGregors blitzschnelle Genesung nach der Knieverletzung und seine scharfen Anschuldigungen gegen Holloway deuten darauf hin, dass sich in der UFC-Welt bereits jetzt der spektakulärste Rückkampf des Jahres 2027 zusammenbraut.

Glauben Sie, dass Ringrichter Marc Beltran bei McGregors Verletzung zu voreilig gehandelt hat oder war es die richtige Entscheidung, um die Gesundheit des Kämpfers zu schützen? Kann der 38-jährige Conor nach seiner schweren Operation im nächsten Sommer Max Holloway im Rückkampf besiegen und das „größte Comeback der Geschichte“ vollenden? Schreiben Sie Ihre Analyse in die Kommentare und teilen Sie diese brisante Nachricht aus der MMA-Welt mit allen UFC-Fans und Freunden!