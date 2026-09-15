Merab Dvalishvili äußert sich überraschend zum K.o.-Sieg über seinen Erzrivalen

In der prestigeträchtigsten Mixed-Martial-Arts-Liga der Welt, der UFC, hat das Titelrennen im Bantamgewicht nach unerwarteten Knockouts und aufsehenerregenden Aussagen eine neue Dimension erreicht. Im Hauptkampf der UFC Fight Night in Shanghai traf der ungeschlagene russische Anwärter Umar Nurmagomedov auf den Lokalmatador Song Yadong und musste durch einen technischen K.o. in der 2. Runde die erste vorzeitige Niederlage seiner Karriere hinnehmen. Trotz der persönlichen Feindseligkeiten und Spannungen zwischen ihnen erklärte der ehemalige Divisions-Champion, der Georgier „The Machine“ Merab Dvalishvili dass er sich keineswegs über den Sturz seines Rivalen freue. In einem exklusiven Interview mit UFC on Paramount betonte Merab, dass er keinem Kämpfer einen solchen K.o. wünsche, und erkannte eine nüchterne Wahrheit an: Song Yadong hat frischen Wind in die Division gebracht und ist zum Hauptanwärter auf den Meisterschaftsgürtel aufgestiegen.

Gleichzeitig kündigte der georgische Star an, dass er nach einem Sieg im historischen Trilogie-Kampf gegen den amtierenden Champion Petr Yan bei UFC 333 am 24. Oktober in Abu Dhabi bereit sei, seine nächste Titelverteidigung gegen Song Yadong zu bestreiten. Warum hat Dvalishvili den K.o. von Umar nicht genossen, welche Taktik verfolgt er vor der Abrechnung mit Petr Yan und wie hat sich das Kräfteverhältnis in der Gewichtsklasse verändert?

„Ich wünsche das niemandem“: Merabs Umar Nurmagomedov aufrichtiges Geständnis

Die sportliche Haltung des georgischen Ex-Champions, die über persönlicher Feindschaft steht:

Schock-K.o. in Shanghai: „Song Yadongs Leistung war sehr beeindruckend. Ich wusste immer, dass dieser Junge gefährlich ist“, sagte Merab über das unerwartete Ende;

Menschlichkeit über Feindschaft: „Als ich sah, dass Umar verlor, habe ich mich kein bisschen gefreut. Ich wünsche niemandem eine Niederlage oder einen so schweren K.o. Ich habe nicht gejubelt, aber ich freue mich sehr für Song, weil er jetzt ein neuer Herausforderer ist“, betonte Dvalishvili;

Ein Rückschlag für die Pläne der Familie Nurmagomedov: Umars Niederlage verzögert seinen direkten Weg zum Titelkampf und wirbelt die Spitzenplätze der Rangliste grundlegend durcheinander.

UFC 333: Die historische Trilogie in Abu Dhabi und die Hürde Petr Yan

Merab Dvalishvili ist fest entschlossen, sich den Thron im Bantamgewicht zurückzuholen:

24. Oktober — Der entscheidende Kampf in Abu Dhabi: Bei UFC 333 in der berühmten Etihad Arena in den VAE wird Merab Dvalishvili im finalen, entscheidenden Duell der Trilogie gegen den russischen Champion Petr Yan in das Oktagon steigen;

Ein 1:1-Gleichstand: Die Geschichte der Kämpfe zwischen den beiden Stars ist bisher ausgeglichen – während Merab im ersten Duell durch Tempo und Takedowns dominierte, holte sich Petr Yan im letzten Jahr die Revanche und gewann den Meisterschaftsgürtel zurück;

Ambitionen auf die Rückeroberung des Throns: Dvalishvili betont, dass er aus allen Fehlern gelernt hat, in Abu Dhabi nur auf Sieg kämpfen wird und den goldenen Gürtel wieder nach Georgien bringen will.

„Das ist frisches Blut!“: Der Plan für einen zukünftigen Titelkampf gegen Song Yadong

Analyse der Schritte nach der Überwindung der Hürde Petr Yan:

Neuer Gegner — neue Herausforderung: „Das ist frisches Blut, ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Er ist sehr interessant für mich, weil er die echte K.o.-Power besitzt, um einen Gegner mit einem Schlag schlafen zu legen“, sagte Merab;

Der nächste Titelanwärter: „So Gott will, besiege ich zuerst Petr. Ich denke, danach wird Song Yadong mein nächster Gegner sein, da wir uns im Oktagon noch nicht gegenüberstanden“, schloss der georgische Star;

Eine neue Ära in der Division: Song Yadongs glänzender K.o.-Sieg über Umar hat ein völlig neues und intensives Kapitel im Bantamgewicht aufgeschlagen, wie man es lange nicht gesehen hat.

Das Schicksal des Kampfes zwischen den beiden Giganten des Bantamgewichts, Petr Yan und Merab Dvalishvili, wird nun nicht nur den Namen des Champions klären, sondern auch, wer der nächste Gegner des starken chinesischen Knockouters Song Yadong sein wird.

Wer gewinnt Ihrer Meinung nach bei UFC 333 am 24. Oktober in Abu Dhabi – der amtierende Champion Petr Yan oder der auf Rache sinnende Merab Dvalishvili? Kann Song Yadongs Schlagkraft eine echte Gefahr für jeden Champion im Bantamgewicht darstellen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen spannenden Artikel aus der Welt des MMA mit allen Kampfsportfans und Freunden!