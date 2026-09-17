Ist Flick wütend? Wen kritisierte der Trainer nach dem 9-Tore-Thriller

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Ist Flick wütend? Wen kritisierte der Trainer nach dem 9-Tore-Thriller

Am 6. Spieltag der spanischen La Liga veranstaltete der FC Barcelona ein wahres Torfestival und deklassierte Racing mit 7:2. Obwohl das fantastische Ergebnis auf der Anzeigetafel die absolute Dominanz der Katalanen unterstrich, war die Stimmung von Hans-Dieter Flick nach dem Schlusspfiff keineswegs ausgelassen. Der Trainer sorgte im DAZN-Interview für Aufsehen, als er über schwerwiegende Fehler im Team und das Problem mit dem Stammtorhüter sprach. Was bereitet dem deutschen Experten trotz eines solchen Sieges Sorgen?

Die 9-Tore-Show und Flicks hohe Ansprüche

Die „Blaugrana“ zeigte im Angriff eine furchteinflößende Leistung und traf siebenmal ins gegnerische Tor. Doch der offene und riskante Fußball blieb Flick nicht verborgen:

  • „Wir müssen noch besser spielen“: Der Trainer ließ sich vom Ergebnis nicht blenden und wies auf die Fehler hin;

  • Konzentrationsverlust: Flick betonte, dass bei jedem Pass und in jeder Situation maximale Konzentration erforderlich ist;

  • Der Reiz des Offensivfußballs: Trotz aller Mängel würdigte der Experte das attraktive und brillante Spiel der Mannschaft.

Szczęsnys Fehler und das unerwartete Problem bei García

„Aber das Wichtigste ist, niemals – in keiner Situation und bei keinem Pass – die Konzentration zu verlieren. Fehler zu machen ist normal. Szczęsnys Fehler beunruhigt mich nicht, denn das ist Fußball und daran kann man arbeiten. Bei Joan García sind jedoch bestimmte Probleme aufgetreten. Jetzt müssen wir abwarten und hoffen, dass er bis zum Wochenende einsatzbereit ist“, sagte Flick.

Während Flick den groben Fehler von Szczęsnys im Spiel gelassen kommentierte, stellen die Verletzung und die gesundheitliche Instabilität von Joan García den FC Barcelonavor den kommenden Spielen vor ein ernstes Rätsel.

Wichtige Punkte aus der Aussage des Trainers

Aspekt

Fazit von Hans-Dieter Flick

Nächstes Risiko oder Plan

Allgemeines Spiel

„Das Spiel der Mannschaft gefällt mir, es macht Spaß, ihr zuzusehen“

Maximale Konzentration in jeder Situation gefordert

Szczęsnys Situation

Fehler bereitet keine Sorgen, Arbeitsprozess

Spezifische Arbeit an Fehlern im Training

Joan García

Bestimmte Probleme sind aufgetreten

Einsatz am Wochenende fraglich

Glauben Sie, dass die zwei Gegentore trotz der sieben eigenen Treffer und die Instabilität der Torhüter in der Champions League teuer werden könnten? Wie bewerten Sie Flicks hohe Ansprüche?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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