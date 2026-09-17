Beckham nennt Messi den Hauptanwärter auf den 9. Ballon d'Or

Die Debatten über Lionel Messis Chancen auf den Ballon d'Or 2026 halten an. Der Eigentümer von Inter Miami,David Beckham, sagte, dass der argentinische Star in diesem Jahr den neunten Ballon d'Orseiner Karriere verdient habe.

Beckhams Meinung wurde zu einem Zeitpunkt geäußert, als Messis Kampf um eine weitere individuelle Auszeichnung erneut in den Fokus rückte.

1. Messi war gegen Cruz Azul erneut entscheidend

Inter Miamibesiegte den mexikanischen Club Cruz Azul im Spiel um den Campeones Cup mit 2:0. In der Begegnung hat Messi:

das erste Tor erzielt;

den zweiten Treffer vorbereitet;

direkt zum Sieg seines Teams beigetragen.

Damit hat der argentinische Fußballer erneut seinen Einfluss auf die wichtigen Spiele von Inter Miami unter Beweis gestellt.

2. Beckham: „Messi muss den Ballon d'Or gewinnen“

Nach dem Spiel äußerte sich David Beckham zu Messis Eignung für den Ballon d'Or.

„Messi muss den Ballon d'Or gewinnen. Er war der beste Spieler der Weltmeisterschaft und hat auch im letzten Jahr hervorragend gespielt.“

Beckham betonte insbesondere, dass Messi weiterhin Fußball auf höchstem Niveau spielt.

Er betonte, dass es angesichts von Messis Alter außergewöhnlich sei, auf diesem Niveau zu spielen.

3. Beckham hob Messis Alter hervor

David Beckham begründete seine Meinung damit, dass Messi auch mit 39 Jahren noch auf höchstem Niveau agiert.

„Mit 39 Jahren bei einer Weltmeisterschaft so zu spielen... Niemand sonst könnte das tun.“

Diese Einschätzung spiegelt vor allem Beckhams Respekt vor dem hohen sportlichen Niveau wider, das Messi über viele Jahre hinweg beibehalten hat.

4. Die Chance auf den 9. Ballon d'Or für Messi

Sollte Messi die Auszeichnung 2026 gewinnen, wäre dies der

neunte Ballon d'Or seiner Karriere. Der argentinische Fußballer ist der Spieler, der diese Auszeichnung in seiner Karriere am häufigsten gewonnen hat.

Aus diesem Grund stößt sein Kampf um die nächste Trophäe in der Fußballwelt auf besonderes Interesse.

5. Wann wird der Gewinner bekannt gegeben?

Die Verleihung des Ballon d'Or 2026

ist für den 26. Oktober in London geplant. Bis zu diesem Tag werden die Diskussionen um Messis Nominierung andauern. Beckham hat seine Wahl bereits offen kundgetan.

Die endgültige Entscheidung trifft jedoch nicht Beckham, sondern das Ergebnis der Abstimmung für den Ballon d'Or.

Fazit

Messis Kampf um den Ballon d'Or 2026 wird immer spannender. Nach dem Tor und der Vorlage gegen Cruz Azul erklärte David Beckham offen, dass er den argentinischen Star für die nächste Auszeichnung für würdig hält.

Die wichtigste Frage für Fußballfans ist nun:

Wird Messi den 9. Ballon d'Or seiner Karriere gewinnen? Die Antwort wird am 26. Oktober in London bekannt gegeben.

Javob 26 oktyabr kuni Londonda ma’lum bo‘ladi.