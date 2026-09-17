China bringt neue Satelliten für seinen Starlink-Konkurrenten SatNet in die Umlaufbahn

China hat einen weiteren wichtigen Schritt in der Weltraumforschung und beim Ausbau eines globalen Internetnetzwerks gemacht. Das Land hat eine weitere Gruppe von SatNet-Kommunikationssatelliten erfolgreich in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Es wird erwartet, dass diese Initiative den Wettbewerb um die Führung auf dem globalen Markt für Satelliteninternet weiter verschärft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com fand der Start am 17. September um 08:32 Uhr Pekinger Zeit vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan statt. Die 25. Gruppe der SatNet-Konstellation wurde mit einer CZ-12-Trägerrakete erfolgreich ins All befördert. Die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) gab diese erfolgreiche Mission offiziell bekannt.

Raketentechnologie der neuen Generation

Die ins All gestartete CZ-12-Rakete ist eine moderne zweistufige Flüssigkeitsrakete mit einzigartigen technischen Spezifikationen. Sie verfügt über eine Startschubkraft von 5000 kW und eine Länge von 59 Metern. Zudem kann der Durchmesser der Nutzlastverkleidung je nach Frachtvolumen 5,2 oder 4,2 Meter betragen.

Diese Rakete ist in der Lage, eine Nutzlast von mindestens 12 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn und bis zu 6 Tonnen in eine sonnensynchrone Umlaufbahn zu befördern. Dieser Start war der achte in der Geschichte der CZ-12 und der vierte allein im Jahr 2026.

Umfassendes Weltraumprogramm

China baut seine Weltrauminfrastruktur konsequent aus und entwickelt Kommunikations-, Navigations- und meteorologische Satellitensysteme rasant weiter. Derzeit betreibt das Land nicht nur seine nationale Raumstation im Erdorbit, sondern testet auch Technologien für zukünftige Mondforschungen.

Die Aktivitäten des Landes beschränken sich nicht nur auf die Erd- und Mondumlaufbahn. Wissenschaftliche Kreise in China untersuchen zudem intensiv die Möglichkeiten für zukünftige Missionen zum Mars und zu Asteroiden. Zur Erinnerung: China stellte mit 92 Weltraumstarts allein im Jahr 2025 einen eigenen Rekord auf.