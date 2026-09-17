Über die tägliche Routine und die phänomenale körperliche Verfassung des 23-jährigen englischen Mittelfeldspielers Jude Bellingham, der sich bei Real Madrid zu einem Weltstar entwickelt hat, sind erstaunliche Details bekannt geworden. Wie der renommierte Sportjournalist und Insider Mario Cortegana unter Berufung auf zuverlässige Quellen innerhalb des Klubs berichtet, hat es sich Bellingham zur Gewohnheit gemacht, nach jeder regulären Trainingseinheit an der Basis der „Königlichen“ nicht etwa zu entspannen, sondern regelmäßig ein zusätzliches, intensives Krafttraining im Fitnessstudio zu absolvieren.

Innerhalb der „Los Blancos“ wird das englische Talent nicht nur für seine taktischen Fähigkeiten geschätzt, sondern offiziell als der Spieler mit der konsequentesten und vorbildlichsten Disziplin im Team anerkannt. Diese unermüdliche Arbeit und maximale Professionalität spiegeln sich deutlich in seiner Effizienz in der laufenden Saison wider: Bellingham hat bisher in allen Wettbewerben 7 Spiele bestritten, dabei 3 Tore erzielt und 3 Vorlagen gegeben. Diese wichtigen Fakten kommen kurz vor dem härtesten Duell Madrids – dem Auswärtsderby gegen Atlético am 20. September im Rahmen des 7. Spieltags der La Liga.

Wie bringt ihn dieses „roboterhafte“ Arbeitspensum näher an den Ballon d'Or, warum ist er im System von Carlo Ancelotti zu einer unverzichtbaren Figur geworden und welche Mittel kann Atlético finden, um ihn im kommenden Madrider Derby zu stoppen?

„Tägliche Zusatzbelastung und eiserne Disziplin“: Der von Mario Cortegana enthüllte Insider-Bericht

Interessante Aspekte, die die Quellen des Journalisten bei Real enthüllt haben:

Fitnessstudio nach dem Training: Bellingham verlässt das Trainingsgelände nach Abschluss der taktischen und körperlichen Übungen des Teams nie sofort, sondern trainiert individuell im Fitnessstudio, um seine Kraft und Ausdauer weiter zu steigern;

Der disziplinierteste Spieler der „Königlichen“: Das interne Umfeld des Klubs und der Trainerstab haben den 23-jährigen Star zum absoluten Vorbild in Sachen Professionalität und Disziplin erklärt;

Cristiano Ronaldo Stil: Die hohe Selbstdisziplin von Bellingham wird von Experten genau mit der Cristiano RonaldoÄra der Arbeitsmoral in Madrid verglichen;

Glänzender Saisonstart: Die Disziplin zahlt sich aus – Jude hat seit Saisonbeginn in 7 Spielen 6 Scorerpunkte (3 Tore + 3 Assists) gesammelt.

Die Ära seit 2023 und der große Test im „Metropolitano“

Die Karriere des englischen Mittelfeldspielers und die Bedeutung des kommenden zentralen Duells:

An der Spitze seit 2023: Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Real im Sommer 2023 übernahm Bellingham vom ersten Tag an eine Führungsrolle im anspruchsvollsten Klub der Welt und gewann bereits mehrere Titel;

Derby gegen Atlético am 20. September: Am 7. Spieltag der La Liga tritt Real auswärts beim Erzrivalen Atlético an;

Ortszeit Taschkent: Diese hitzige Auseinandersetzung beginnt am 20. September um 19:15 Uhr Ortszeit;

Das Hauptkopfzerbrechen für Diego Simeone: Für die Defensive der „Rojiblancos“ wird es die Hauptaufgabe sein, den physisch perfekten Bellingham zu neutralisieren, der immer wieder unerwartet in den Strafraum vorstößt.

Taktische Analyse: Wenn Disziplin über Talent steht

Die Schlussfolgerungen der Sportexperten zu Bellinghams Spielstil und Verfassung:

90-Minuten-Dynamik: Dank der zusätzlichen Trainingseinheiten verliert er auch nach 90 Minuten auf dem Platz nicht an Geschwindigkeit und Ausdauer, um sowohl im Pressing zu arbeiten als auch Angriffe abzuschließen;

Starker Schutz gegen Verletzungen: Das regelmäßige Krafttraining im Fitnessstudio ermöglicht es ihm, sich in den physisch harten Duellen der La Liga und der Champions League vor Verletzungen zu schützen;

Führungsmentalität: Trotz seines jungen Alters wird er durch seine Disziplin zu einem echten Anführer auf dem Platz, der sogar Stars wie Vinícius und Mbappé motivieren kann.

Jude Bellinghams tägliche, unermüdliche Zusatzarbeit beweist deutlich, dass bei einem Weltklub wie Real Madrid rohes Talent allein nicht ausreicht, um an die Spitze zu gelangen – man muss dort auch über Jahre hinweg bleiben.

Glauben Sie, dass Jude Bellingham im spannenden Madrider Derby gegen Atlético am 20. September mit einem Tor oder Assist den Sieg für Real sichern kann? Wird ihn diese außergewöhnliche Disziplin nach dem Training zum größten Mittelfeldspieler unserer Zeit machen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese heiße Sportanalyse über die Geheimnisse des Real-Stars mit allen Fußballfans und Freunden!