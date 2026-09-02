Manchester City Führung gibt offizielle Einschätzung zum Transfer von Enzo Fernández ab

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Manchester City Führung gibt offizielle Einschätzung zum Transfer von Enzo Fernández ab

Der Wechsel des argentinischen Weltmeisters Enzo Fernández vom FC Chelsea zu Manchester Cityhat das Kräfteverhältnis in der Premier League grundlegend verändert. Hugo Viana, der als Sportdirektor des Klubs aus Manchester fungiert, gab erstmals eine offizielle Stellungnahme zum Transfer des 25-jährigen Mittelfeldspielers ab und erläuterte die strategische Bedeutung dieser Entscheidung.

„Weltklasse-Status“: Wie bewertete Hugo Viana den Transfer?

In einem Interview mit der Presseabteilung des Vereins betonte der Sportfunktionär, dass die Transferpolitik von Manchester City stets auf hohen Standards basiert und Enzo diese Anforderungen voll und ganz erfüllt:

  • „Unser Verein möchte immer Weltklasse-Spieler verpflichten. Fernández entspricht diesem Status voll und ganz;

  • Enzo ist ein idealer Spieler für das Mittelfeld. Wir sind sehr froh, dass er jetzt Teil unseres Teams ist. Fernández wird Manchester City erheblich verstärken.“

Neue Phase im Zentrum: Viana und der langfristige Plan von City

Einer der ersten großen und entscheidenden Schritte von Hugo Viana in seiner Führungsposition war der Abschluss eines 5-Jahres-Vertrags mit Fernández. Experten sind der Meinung, dass diese Vereinbarung folgende strategische Ziele verfolgt:

  • Absolute Kontrolle im Mittelfeld: Enzos Fähigkeit, präzise Pässe über weite Distanzen zu spielen und unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen, passt perfekt zur Taktik von Pep Guardiola;

  • Erneuerung im Mittelfeld: Vor dem Hintergrund des altersbedingten Umbruchs bei Kevin De Bruyne und anderen Leistungsträgern gilt der argentinische Mittelfeldspieler als Kandidat, der über Jahre hinweg die treibende Kraft des Teams sein wird.

Mit diesem Transfer hat der Premier-League-Gigant nicht nur seinen Kader verstärkt, sondern auch einen der wichtigsten Stars seines Hauptkonkurrenten abgeworben und damit erneut seine Ambitionen auf die Meisterschaft unterstrichen.

Glauben Sie, dass die Einschätzung von Hugo Viana gerechtfertigt ist – wird Enzo Fernández das Spiel von Manchester City bereichern und dort seinen Status als bester Mittelfeldspieler der Welt beweisen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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