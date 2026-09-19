Alex Baena nennt Lamine Yamal den besten Spieler der Welt

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Alex Baena nennt Lamine Yamal den besten Spieler der Welt

Der Mittelfeldspieler von Atletico Madrid, Alex Baena, hat das Barcelona-Talent Lamine Yamal als Top-Anwärter auf den Ballon d'Or 2026 bezeichnet. In einem Interview mit DAZN würdigte der Spieler seinen Nationalmannschaftskollegen als aktuell besten Spieler der Welt und verglich ihn mit Lionel Messi. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com unterstreicht dieses hohe Lob die neuen Facetten des 19-jährigen Flügelspielers nach seinen glänzenden Leistungen in der letzten Saison. Lamine Yamal gewann in der vergangenen Spielzeit zwei nationale Titel mit seinem Verein und feierte mit der Nationalmannschaft große Erfolge auf internationaler Bühne.

Top-Anwärter auf die Auszeichnung

Alex Baena nannte seine persönlichen Top Drei für den kommenden Ballon d'Or. Seiner Meinung nach sind Lamine Yamal, Rodri und Lionel Messi würdige Kandidaten für die Trophäe.

  • Lamine Yamal – auf dem ersten Platz als bester Spieler der Welt.
  • Rodri – für sein hohes Niveau bei der Weltmeisterschaft und seinen Status als bester Spieler.
  • Lionel Messi – dafür, dass er mit 39 Jahren Ergebnisse erzielt, die die meisten nicht erreichen können.
Baena betonte, dass er das Talent des jungen Spielers während der Sommer-Trainingslager der spanischen Nationalmannschaft aus nächster Nähe miterlebt habe. Seinen Worten zufolge sind die für Lamine charakteristischen, einzigartigen Bewegungen bei anderen Profifußballern nicht zu sehen.

Der Vertreter von Atletico Madrid gab zu, dass er früher Spiele nur geschaut habe, um Lionel Messi spielen zu sehen, während er heute die Spiele des FC Barcelona gerade wegen Lamine Yamal nicht verpasse. Ein solcher Respekt zeugt davon, wie hoch der junge Star aufsteigt.

Zur Information: Die 70. Verleihung des Ballon d'Or ist für den 26. Oktober in London geplant. Yamal hat in der vergangenen Saison insgesamt 24 Tore und 18 Vorlagen für seinen Verein und die Nationalmannschaft erzielt.

Doch vor der prestigeträchtigen Preisverleihung müssen sich sowohl Alex Baena als auch Lamine Yamal auf die wichtigen Spiele ihrer Vereine im intensiven Titelrennen der La Liga konzentrieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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